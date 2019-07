Vjosa e mbushur me kanabis, policia e merr në ruajtje, 3 skafe me 12 ton hashash, 3 makina lihen te lira

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar një tjetër denoncim që tregon se Shqipëria vijon të mbillet me hashash.

Në postimin e tij në Facebook, Berisha ka publikuar sms-të e një qytetari, i cili tregon se si policia e shtetit ruan parcelat me hashash në Vjosë.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Vjosa me gjemi hashashi!

3 skafe dhe 12 ton hashash, 3 makina luksoze lihen te lira te vazhdojne rrugen.

Narkopolicia e narkoshtetit pershendet floten e Hashashit ne Vjose!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital! sb

Mirmbrema Doktor .jam nga Fieri dhe dua qe te beni te ditur ju sepse une jam i pa fuqishem e pa buk qe te dal hapur.4 dite para zgjedhjeve ne lumin e vjose jan kapur 3 skafe me hashash dhe sasia ka qen afersisht 12 ton .u kapen dhe 3 4 makina luksoze.ama per te mos nxjerr Edvin Kristaq Rama qe ktu akoma ka drog dhe aq me keq 4 dit para zgjedhjeve apo se ishin te pushtetarve nuk u be as nji gje.u lane te vazhdojne ne destinacion ne heshtje.mun ta verifikoni me njohjet tuaja.lumi vjos.flm dhe ju lutem nuk dua qe ti hap telashe vetes. naten e mire.