Vasili i nxjerr videon Ramës: Shkollëpaku se ku është futur dhe akoma s’po bëhet i gjallë…

Shkollepaku ku eshte,pse nuk na paralajmeron per rrezikun Trump,qe rikandidon?(VIDEO).Presidenti Trump rritet dukshem ne sondazhe vecanerisht per transformimin ekonomik.Presidenti Trump rikandidon serish.Shkollepaku se ku eshte futur dhe akoma s'po behet i gjalle,qe te lajmeroje amerikanet,shqiptaret dhe boten per rrezikun e rizgjedhjes se Trump.Dikur e bente edhe me krenari,edhe me siguri,edhe me trimeri,edhe me zgjuarsi,edhe me karshillek edhe me pak trapllëk…..Deri atehere mbeten ne fuqi paralajmerimet e vjetra te shkollepakut,qe per fat te keq amerikanet nuk i fishkellejne hiç,ndaj ndiqni VIDEON dhe informohuni.

Gepostet von Petrit Vasili am Dienstag, 9. Juli 2019