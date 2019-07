Teatri “Po”, por nuk e kemi harruar BILD-in…

Nga Edi PALOKA

Teatri Kombetar, si ceshtje , eshte keto dite ne qender te vemendjes si nje nga skandalet shume planeshe te kesaj qeverie , por sidoqofte ai mbetet pasoje. Eshte pasoje ashtu sic eshte pasoje dhe skandali i Unazes se Re, sic jane pasoje te ashtuquajturat “rruge te florinjta”, sic jane pasoje gjithe aktet korruptive me ppp te kesaj qeverie, siç eshte pasoje kanabizimi i vendit, kriminalizimi i Parlamentit dhe qeverise, largimi i shqiptareve, varferimi i njerzve, arroganca e qeverise etj, etj.

Te gjitha keto pasoja kane nje shkak dhe nje shkaktar.

Shkaku eshte vjedhja, blerja dhe manipulimi i zgjedhjeve qe kane sjelle dhe mbajne ne pushtet Ramen, shkaktarin e gjithe kesaj katrahure. Publikimet e BILD kane demaskuar tanime shkakun dhe burimin e gjithe te keqijave qe po kalojne shqiptaret. Prandaj Teatri “Po” por nuk duhet “harruar” BILD-i.

Rama eshte gati te sajoje dhe vatra te reja, apo te rindez te vjetra me shpresen se ato do te bejne te harrohet burimi i gjithe ketyre skandaleve dhe fatkeqesive qe eshte ilegjitimiteti i Parlamentit dhe i qeverise.

Nje qeveri e ardhur ne pushtet pa vota e qe nuk “ka frike” prej votes se qytetareve sigurisht qe do te veproje ne kete menyre dhe do te rendis te keqija njera pas tjetres .Por as opozita e as shqiptaret nuk mund te vazhdojne te ndjekin pas Ramen duke rendur nga nje e keqe tek nje tjeter me shpresen se do ta ndalin.

Sigurisht rezistenca ndaj te keqes duhet dhe solidariteti me gjithe kauzat e qytetareve eshte domosdoshmeri por zgjidhja vjen vetem duke shkulur te keqen, duke i prere koken te keqes, atij qe eshte shkaktar i te keqes.

Me çdo menyre, me çdo mjet, me çdo forme.

Por kete nuk mund ta bej vetem PD, as vetem opozita…