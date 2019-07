Luçiano BOÇI

Kjo po ndodh me Rilindjen…

Pasi nxorrën me përdhunë administratën, ato të ndihmës ekonomike e përkrahjes sociale, angazhuan bandat, mbushën kutitë, krenohen me hajdutërinë e tyre live.

Dalin në takime e i bien gjoksit se kanë futur vota në kuti nga frika e refuzimit që i bënë Shqiptarët dhe këtë hajdutëri e kanë bërë në emër të shqiptarëve.

5000 fletë votimi më shumë në Elbasan se numri i votuesve edhe ky i manipuluar nga Komisioni Qendror i Hajdutërisë.

E njëjta situatë në Cërrik, Peqin, Gramsh, Librazhd, Prrenjas e Belsh.

Kështu në gjithë Shqipërinë.

Të lavdërohesh se je hajdut votash do të thotë as më shumë e as më pak, të hash turpin me vota!!!!

…