Taksë e re për karburantet, Rama nuk ndalet në rritjen e çmimit për qytetarët

Listës së gjatë të taksave që qytetarët paguajnë mbi naftën shumë shpejt mund t’i shtohet edhe një tjetër. Pasi e pezulloi për disa muaj, qeveria ka riaktivizuar sërish një projektligj, i cili vendos tarifë shtesë mbi karburantet për të financuar rezervën e detyrueshme të sigurisë.

Aktualisht rezerva e sigurisë së karburanteve mbahet nga vetë kompanitë private. Sipas ligjit, çdo kompani që tregton karburant është e detyruar të mbajë rezervë sa 3 muaj shitje, që për vitin e kaluar ishte 218 mijë tonë. Por drafti i ri i qeverisë e ndryshon tërësisht skemën duke ja kaluar krijimin dhe mbajtjen e rezervës së karburanteve shtetit.

Agjencia shtetërorë e rezervës do të blejë me tender mbi 200 mijë tonë karburant, i cili do të ruhet si rezervë fizike në depozita, që mund të ndërtohen nga shteti ose të merren me qira.

Paratë për karburantit, depozitat, por edhe shpenzimet administrative të agjencisë do të sigurohen nga një tarifë e re mbi naftën dhe benzinën, e cila pritet të jetë 2 lekë për çdo litër ose rreth 20 euro për tonë.

Vetë qeveria pretendon se ky ndryshim nuk krijon kosto të re për qytetarët, pasi zhvendosja e rezervës në shtet do të lehtësojë kompanitë nga kostot, që ato kanë sot nga mbajtja e rezervës vetë. Por tregtarët e karburanteve pretendojnë të kundërtën.

Sipas tyre, aktualisht mbajtja e rezervës nuk krijon asnjë kosto, pasi garantohet nga furnitorët e tyre të importit.

Përtej këtij debati, zhvendosja e rezervës në shtet ka dhe disa risqe të tjera, që lidhen me çmimin që pritet të rritet.