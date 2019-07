Sot zgjidhet Presidenti i ri i Komisionit Evropian, ja për kë do të votojë Eurodeputetja shqiptare

Eurodeputetja Arba Kokalari ka deklaruar mbështetjen e saj për ministren gjermane të Mbrojtjes, Ursula Von Der Leyen, si Presidenten e re të Komisionit Evropian.

Eurodeputetja e parë shqiptare ka bërë thirrje në rrjet për të votuar kandidaten e PPE –së në zgjedhjen e sotme.

Postimi i Arba Kokalarit

Sonte, Parlamenti Evropian po voton dhe me shume gjasa ministri gjerman i mbrojtjes Ursula Von Der Leyen do të jetë një president i ri i komisionit të BE (qeveria e BE). Ajo është një kandidate nga grupi im PPE, një fuqi shumë kompetente dhe unifikuese që ka vullnetin dhe kushtet për të zgjidhur sfidat tona më të mëdha të përbashkëta. BE Ka nevojë për të tani.

Në qoftë se, një shumicë e parlamentit voton jo për të, puna politike e BE është në rrezik të dhe reformat që Evropa ka nevojë do të vonohen e do të vonohen.

Kjo është arsyeja pse unë dhe kolegët e mi të moderuar në parlamentin evropian shkruajnë një apel ku ne i bëjmë thirrje demokratëve socialë për të votuar po për të sonte.