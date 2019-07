Si po manipulohen votat nga Biba dhe bibat e Ramës në KQZ

Armand MAHO

Nxjerrja e rezultatit eshte matematike per 6 vjeçaret. Pra ne rast se ne oren 7 te mengjesit ke marre ne dorezim fjala vjen nje bllok me 100 flete votimi dhe ne oren 7 te mbremjes blloku eshte me 30 flete do te thote qe kane marre pjese ne zgjedhje 70 persona.

Numurohen te gjithe ata qe kane firmosur dhe ne rast se shifrat perputhen kjo i raportohet KZAZ-se perkatese. Kjo eshte dhe arsyeja qe pjesemarrja del pak minuta pas mbylljes se qendrave te votimit!

Gabimi njerezor mund te ndodhe me nje ose 2 vota por jo me 2000, 1500, apo 500. Kjo gje kaq e thjeshte spo del ka qe mbreme me oren 7! Ka njeri qe se kupton perveç Fredit dhe Bibes se KQZ?!