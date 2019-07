Roza Anagnosti dhe Justina Aliaj në protestën kundër shembjes së Teatrit

Artistëve dhe qytetarëve që mbrojnë Teatrin Kombëtar dhe janë kundër prishjes së tij iu është bashkuar sonte edhe aktorja e madhe shqiptare Roza Anagnosti. Po ashtu edhe aktorja Justina Aliaj dhe një sërë emrash të njohur të cilët i ka përmendur regjisori Edmond Budina.

Duke marrë fjalën para mbështetësve të Teatrit, Budina tha se këta janë qytetarët e Tiranës. Ai tregoi në një hartë se çfarë do të ndodhë me pronën publike dhe sa vend do i lihet Teatrit. Budina theksoi se ndodhen aty për t’i thënë “Stop” kësaj ngjarje korruptive.

“Është kënaqësi që tju shohim përherë e më tepër. Kënaqësi e veçantë të ndihem plotë të kem këtu kolegen time, një nga artistet më të mira që ka nxjerrë Shqipëria, Roza Anagnosti, e përshendes. Nuk mund të mos përshëndes miken e vjetër Justina Aliaj, mikun tim Fitim Makashin, aktorët që kanë dhënë jetën për këtë Teatër. Kam kënaqësinë të falënderoj dhe Jetën rrobaqepësen e Teatrit. Këta janë qytetarët e Tiranës.

Gjithë kjo me blu është pronë publike dhe shikoni se si do jetë nesër. E gjithë e kuqja do jetë pronë private dhe teatri do jetë vetëm kjo. E kuptoni se ç’vjedhje është. Ky është krimi i Shqipërisë. Si për natë, si për herë të gjithë së bashku t’i themi stop kësaj ngjarje korruptive, ta shpëtojmë Teatrin tonë Kombëtar. Gjithmonë këtu, Teatri nuk do të shembet”, deklaroi Budina.