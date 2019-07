Reagimi i fortë i ish-Kryeministrit për Teatrin: Stop grabitjes dhe megakorrupsionit të narkoqeverisë!

Ish-Kryeministri Berisha ka reaguar për megaskdandalimm me Teatrin Kombëtar. Berisha shkruan në një postim në Facebook se, me ligjin Don Agaçio Fusha, mafia qeveritare dhe e ndertimit Kreu i Meduzes, Lal Plehu, Don Agaçio dhe LigjFusha grabisnin me ligj 9000 metër katror tokë publike në zemër të Tiranës dhe do të lanin me kullat e tyre 200 milion narko euro të tyre të fituara në Kanabistan.

Miq, me ligjin Don Agaçio Fusha, mafia qeveritare dhe e ndertimit Kreu i Meduzes, Lal Plehu, Don Agaçio dhe LigjFusha grabisnin me ligj 9000 meter katror toke publike ne zemer te Tiranes dhe do te lanin me kullat e tyre 200 milion narko euro te tyre te fituara ne Kanabistan.

Pas nderhyrjes se Komisionit Europian narkommafia dhe ajo e ndertimit, pra kreu i meduzes, Don Agaçio, Lal Plehu dhe Ligjfusha kaluan nga grabitja “transprente” pra e “ndershme” me ligj te posaçem apo ligjin Fusha, ne grabitjen “transparente” dhe te “ndershme” me tenderin Fusha.

Sipas kushteve tenderin do ta fitonte per te grabitur 9 mije metra toke publike me tender te hapur per te ndertuar kulla per te lare 200 milion narko euro te narkomafies qeveritare dhe asaj te ndertimit vetem kompanis qe posedon aty truall privat.

Pra miq, me tender te hapur “transparent” dhe te “ndershem” truallin publik do ta fitoje dhe mund ta fitoje vetem kompania Ligjfusha dhe asnje kompani tjeter sepse vetem ajo ka aty disa qindra metra toke te veten te blere te privati.

Shif harten e pare, njolla e vogel e kuqe eshte toka private e Ligjfushes per te cilen ai do te grabise keshtu me Edvin Mafine, Don Agaçion, Lal Plehun te gjithe token publike te treguar me ngjyren blu ne harten e pare dhe pas kesaj njolla e vogel e kuqe rritet me disa here, shif harten e dyte.

Ky eshte nje krim i mirefillte narkoshteteror kunder te cilit duhet luftuar me te gjitha mjetet. sb