Protestuesi në gjyq me shenjat e dhunës policore, paralajmërimi i fortë i Berishës për Ramën e Lleshin

Heroi i votes se lire Arif Kaloshi para narkogjyqit i i torturuar shtazerisht nga kriminele me uniforme, te cilet e arrestuan ne 3:00 te mengjesit me 5 pjestare te familjes Kaloshi. Edvin Kristaq Krimi dhe Vasal Kimiku do mbahen personalisht pergjegjes per aktin kafsheror. Rama ik! Fitore! sb

Gepostet von Sali Berisha am Dienstag, 2. Juli 2019