Presidenti Meta propozon kandidatin për kryetar të KLSH, ja kush është…

Presidenti Ilir Meta i ka propozuar Kuvendit si kandidat për postin e kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prof. Dok. Petraq Milo.

Prof. Dok. Petraq Milo është një personalitet me një eksperiencë të jashtëzakonshme, brenda dhe jashtë vendit në fushën e financave, të auditit, të bankave dhe të ekonomisë në tërësi, gjithashtu me një kontribut të spikatur në drejtimin e institucioneve financiare, fiskale e bankare në Kosovë.

Përvoja e tij akademike, brenda dhe jashtë vendit, si edhe bashkëpunimi me institucionet më të rëndësishme financiare botërore dhe të Bashkimit Europian, janë një faktor i rëndësishëm për këtë zgjedhje.

Presidenti Meta falënderon edhe njëherë kandidatët e mëparshëm të propozuar prej Tij për postin e kryetarit të KLSH-së, znj.Vitore Tusha dhe z.Bahri Shaqiri, të cilët pranuan kandidimin e tyre, dhe është i bindur edhe sot në integritetin e lartë të tyre për drejtimin e KLSH, thuhet në një njoftim të Kuvendit.

Presidenti Meta duke qenë i bindur në drejtësinë e vendimit të Tij, pasi ka lexuar me shumë vëmendje sugjerimet e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë lidhur me profilin profesional që duhet të ketë kandidati për kryetar i KLSH-së, nuk gjeti dot një kandidat më të përshtatshëm dhe me kaq eksperiencë të gjithanshme, si Prof. Dok. Petraq Milo, për të përmbushur me profesionalizëm dhe dinjitet këtë detyrë tepër të rëndësishme kushtetuese.

Presidenti Meta do t’ja dërgojë brenda ditës së sotme propozimin e tij Kuvendit, me besimin e plotë se do ta shqyrtojë këtë kandidaturë brenda këtij sesioni parlamentar, me objektivitet dhe përgjegjshmëri, që KLSH të funksionojë në mënyrë plotësisht kushtetuese e ligjore.

Kush është Petraq Milo

Lindur me : 07.04.1958

• Statusi civil : Martuar, me dy femije

ARSIMIMI

Profesor ne Shkencat Ekonomike, Universiteti i Tiranes, 2013 dhe ne vazhdim

• Doktor ne Shkencat Ekonomike ne Politikat e Financave Publike dhe Politika Monetare, Ministria e Arsimit dhe Shkences te Frances, Universiteti i Auvergnes, France, 1999

o Tema : Financimi i Deficiteve Buxhetore dhe Efektet Fiskale, Monetare dhe Makroekonomike ne Vendet e Ballkanit Jug Perendimor,

• Master ne Politikat Ekonomike, Universiteti i Auvergnes, France 1996

• Bachelor ne Ekonomi, Universiteti i Tiranes, Fakulteti Ekonomik, 1998

KARIERA AKADEMIKE

Profesor, lektor ne Universitetin e Tiranes, nga Tetori i vitit 2013 dhe ne vazhdim

o Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Finances,

§ Administrim Financiar i Organizatave Publike Qendrore dhe Lokale

§ Legjislacioni Tatimor

o Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Finances, § Administrim Financiar i Organizatave Publike Qendrore dhe Lokale § Legjislacioni Tatimor • Instituti i Studime Europiane, Zgjerimi Europian, Politikat Sociale, Fiskale, dhe te Punes

• Charge d’Enseignement, Lektor, Universiteti i Auvergnes, CERDI, France, nga viti 2002 dhe ne vazhdim, Politikat Fiskale dhe te Administrimit Financiar

KARIERA PROFESIONALE

Lektor, Universiteti i Tiranes, Fakulteti Ekonomik, nga viti 2013 dhe ne vazhdim

• Antar i Bordit Mbikqyres se Bankes se Shqiperise, nga 2011- 2018

§ Kryetar i Komitetit te Auditimit te Bankes Qendrore te Shqiperise

• Keshilltar i Kryeministrit te Shqiperise, Keshilli i Ministrave, Shqiperi, nga Tetori i vitit 2005 deri ne Gusht te vitit 2013

o Keshilltar i politikave fiskale dhe te administrimit te financave publike qendrore dhe lokale o Keshilltar i politikave te sektorit financiar bankar dhe financiar jo bankar

• Drejtues i Projektit te Permiresimit te Administrimit te Huaj, EU, Delegacioni Europian Tirane, ne 2005

• Drejtues i Autoritetit Qendror Fiskal, UNMIK – EU, Kosove, nga Janari 2004 deri ne Janar 2005

o Pergjegjes per hartimin e politikave fiskale dhe te financave publike

o Pergjegjes per hartimin e politikave te administrimit dhe auditimit te burimeve financiare publike

o Drejtues i Sekretariatit te Keshillit Ekonomik dhe Fiskal, organ i perbashket i drejtuesve te UNMIK-EU Shtylla e 4, dhe drejtuesve te Qeverise se Kosoveso Antar i Bordit te Autoritetit Bankar te Kosoves, perfaqesues i UNMIK – EU Shtylla 4,

§ Kryetar i Komitetit te Auditimit te Bankes Qendrore te Kosoves

• Drejtues i Departamentit te Politikave Fiskale, Autoriteti Qendror Fiskal, UNMIK – EU, Kosove, nga Janari 2003 deri ne Janar 2004 • Drejtor i Departamentit te Buxhetit te Pergjithshem, Autoriteti Qendror Fiskal, UNMIK – EU Shtylla 4, Kosove, nga Maj 2000 deri ne Dhjetor 2002

• Konsulent Financiar i Projekteve, Agjensia Franceze e Zhvillimit, France 2000

• Konsulent i Financave Publike, Maxëell Stamp Office, Londer, 1999

• Kerkues Shkencor ne PhD, CERDI, Universiteti i Auvergnes, France, Tetor -Qershor 1999

• Konsulent Ekonomist, Zyra e Drejtorit, Country Department 2, Europe & Central Asia Region, Banka Boterore, Ëashington DC, Prill- Shtator 1996 • Drejtor i Drejtorise se Pergjithshme te Buxhetit, Ministria e Financave, Shqiperi Dhjetor 1993 – Shtator 1994

• President i Komitetit te Borxhit Publik, Ministria e Financave, 1994

• Drejtor i Drejtorise se Parashikimeve Makroekonomike, Ministria e Financave, Shqiperi, Qershor – Dhjetor 1993 • Drejtor i Drejtorise se Pagave dhe Cmimeve, Ministria e Financave, Shqiperi nga Korriku 1991 deri ne Qershor 1993



GJUHET E HUAJA

• Anglisht

• Frengjisht

• Italisht