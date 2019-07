Paloka shpërthen ndaj Ramës: Sot janë dhjetra mijëra shqiptarë që të urrejnë me shpirt sepse u ke shkatërruar jetën…

Nga Edi PALOKA

Ne vendosmerine e dambllamenos per shembjen e Teatrit Kombetar ka shume faktore qe lidhen jo vetem me babezine por dhe me psiken dhe komplekset e inferioritetit qe e kane shoqeruar gjithe jeten e tij deri sa u be “i pushtetshem”.

Jo rastesisht urrejtja me e madhe dhe hakmarrja e tij drejtohet ndaj artisteve por dhe atyre qe e kane njohur nga afer perpara se te behej “i pushtetshem”. Nje deshtak, qe tentoi dikur te behej artist, por mbeti vetem nje medioker qe perpiqej te kenaqte egon e tij jo me zotesi e talent por me ndihmen e te atit. Kjo eshte nje nga arsyet pse ai i urren ata qe kane care me talentin e tyre e qe, Po, dikur e tallnin dambllamenon ne rruget e Tiranes.

As ne kete sjellje e ne hakmarrjen e tij, nuk eshte origjinal. Te njejten gje beri dhe diktatori komunist; torturoi, burgosi dhe eliminoi te paret ata qe e kishin njohur nga afer si pervers e deshtak.

Vetem se duhet te kuptoje dicka; ai urren dhe kerkon te hakmerret per dicka qe nuk i ka faj askush por sot jane dhjetra mijera shqiptaret qe e urrejne me shpirt sepse ju ka shkatrruar jeten…