Paloka: Njerëzit me uniformë tek Bashkia e Devollit, pjesë e bandës për të mbrojtur hajdutin me urdhër të kryehajdutit

Nënkryetari i PD, Edi Paloka ka reguar pas pushtimit të Bashkisë së Devollit nga policia dhe forcat speciale me urdhër të Ramës. Paloka shkruan në një postim në Facebook se, njerëzit me uniformë tek Bashkia e Devollit janëpjesë e bandës për të mbrojtur hajdutin me urdhër të kryehajdutit.

“I shihni keta me uniforme ku shkruan “Policia”? Jane ne bashkine e Devollit ! Po nuk jane aty per te kapur hajdutin e Rames qe ka hyre duke thyer deren, naten, kur te zotet e shtepise nuk ishin aty.

Keta edhe pse mbajne uniforma, jane pjese e bandes. Jane aty per te mbrojtur hajdutin me urdher te kryehajdutit.

Grabisin prona publike, grabisin prona private dhe as nuk fshihen me ! Grabisin me dhune!

Silluni me ta sic do silleshit me nje grabites qe ju ka hyre ne shtepi po pa njoftuar “policine qe nuk duam”, shkruan Paloka.