Miku i madh i shqiptarëve emërohet Drejtor i Inteligjencës Kombëtare, lidhjet e tij në Shqipëri

Nga Beqir SINA – New York

Presidenti Trump njofton se ka caktuar Kongresmenin e Teksasit John Ratcliffe të shërbejë si Drejtor i Inteligjencës Kombëtare

WASHINGTON D.C.: Presidenti Trump, njoftoi emërimin në mediat sociale më herët pasditen e së dielës, se Ratcliffe i cili më parë kishte qenë një pretendent i lartë për Prokurorin e Përgjithshëm, të caktohet në postin e Drejtorit të Intelingjencës Kombëtare të SHBA.

Presidenti Trump shkruajti në rrjetin social se do të emërojë Kongresmenin e Teksasit John Ratcliffe (R-TX-4) për të zëvendësuar Dan Coats si Drejtorin e ardhshëm të Inteligjencës Kombëtare (DNI) pasi Coats të japë dorëheqjen në 15 gusht.

Pasi të konfirmohet, nga Senati, Drejtori i Inteligjencës Kombëtare i cili shërben si këshilltar kryesor i presidentit për çështje të sigurisë kombëtare dhe është përgjegjës për mbikëqyrjen e komunitetit të inteligjencës amerikane, me një herë nisë nga puna e tij në Itelegjencën Kombëtare.

Duke njoftuar emërimin e Ratcliffe përmes Twitter, presidenti shkroi, “Unë jam i kënaqur të njoftoj se Kongresisti shumë i respektuar John Ratcliffe nga Teksasi do të emërohet nga unë për të qenë Drejtori i Inteligjencës Kombëtare.”

Ratcliffe, një ish-Avokat i SHBA, 53-vjeçar, ka qenë një mbështetës i fortë i Presidentit Trump në të kaluarën. Ai ka shërbyer në Kongres që nga viti 2014 pasi ai e hodhi poshtë rolin e gjatë të kongresistit Ralph Hall, qysh në garën fillimore në partinë republikane. Kjo garë ishte e dukshme në atë që ishte hera e parë në dy dekada që një kongresmen i “jetë gjatë” në karrierën e tij si republikan në Teksas, të humbiste një sfidë kryesore, me kundër kandidatin e athershëm Ratcliffe.

Në 2004, Ratcliffe u emërua për të mbikëqyrur përpjekjet e anti-terrorizmit dhe të sigurisë kombëtare për Qarkun Lindor të Teksasit nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA. Tre vjet më vonë, ai u bë Ushtruesi i Detyrës së SHBA për Rrethin Lindor të Teksasit nën ish-Presidentin Xhorxh W. Bush, të Departamenti i Drejtësisë i SHBA.

Si Avokat fedreal i SHBA, Ratcliffe, ishte një nga prokurorët federal të përfshirë në çështjen Fondacioni Tokë e Shenjtë, në të cilin pesë individë u dënuan për financimin e terrorizmit dhe për të siguruar miliona dollarë prej Hamasit. Ai gjithashtu mbikëqyri Operacionin Plymouth Rock, i cili çoi në arrestimin dhe ndjekjen penale të mbi 300 të huajve të paligjshëm për mashtrim identiteti.

Ai shërbeu gjithashtu si kryebashkiak i bashkisë Heath në Texsas, një qytet i vogël në zonën e metrosë Dallas-Fort Worth.

Ratcliffe ka fituar vëmendjen e publikut për rolin e spikatur që ai ka luajtur në seancat dëgjimore të Kongresit, sidomos ato që përfshinin Këshillin Special për Departamentin e Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara, me Kryeprokuror Robert Mueller.

Para emërimit të tij të fundit, Ratcliffe ishte gjithashtu një konsideratë kryesore për të zëvendësuar Jeff Sessions si Prokuror i Përgjithshëm i SHBA pas dorëheqjes së Sessions në nëntor.

Në Twitter, Presidenti Trump vazhdoi me njoftimin duke thënë se Ratcliffe “do të udhëheqë dhe frymëzojë madhështinë për vendin që ai do- “Amerika e Para – America First”, para se të falënderonte Coats, për “shërbimin e tij të shkëlqyeshëm për vendin tonë” shkruajti zoti Trump.

Gjatë qëndrimit të tij dy vjeçar si DNI, Coats shpesh u duk se kishte të bënte me një marrëdhënie polemike me presidentin, në të cilin të dy nuk pajtoheshin publikisht për çështjet e sigurisë kombëtare që lidhen me Korenë e Veriut, Iranin dhe praninë e ISIS në Lindjen e Mesme. Coats gjithashtu u tha prokurorëve se ai ishte nxitur nga presidenti të mohojë çdo lidhje midis fushatës së Rusisë dhe presidentit Trump, gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016.

Rrethi i katërt i kongresit që mbulon pjesën verilindore të zonës Dallas-Fort Worth, është shumë republikan. Ai ka edhe grupin më të madh të shqiptarë amerikanëve republikan, që drejtohet nga veprimtari i njohur dhe biznesmeni i suksesshëm Nazar Mehmeti – Presidenti i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Diaspore, i cili së bashku me Sekretarin e Përgjithshëm të këtij rrjeti dhe veprimtarët Ylber Korca dhe Gani Fejza, janë miqt më të afërt të John Ratcliffe .

Kongresisti republikan i Texasit John Ratcliffe, ka lidhje të forta edhe me kryetarin e Partisë Republikane në Shqipëri – Fatmir Mediun.

Ismet Smajli, shqiptari më i afërt me kongresistin e Teksasit John Ratcliffe, nuk mundi ta “fshehë” kënaqësin e tij për këtë emrim kaq të lart të mikut të tij, duke shkruajtur në llogarinë e tij në Facebook,, miqve dhe anëtarve të Rrjetit të Bizneseve të Diasporës Shqiptare , se ai deshiron të ndaj me këtë rast me gjithë shqiptarët këtë lajm tepër të mirë .

“Presidenti i SHBA-ve Donald Trump, ka nominuar Kongresistin John Ratcliffe (R-Texas) për të shërbyer si drejtor i inteligjencës kombëtare (DNI) , shkraun Smajli, dhe vazhdon : “Kongresisti Republikan John Ratcliffe nga Dallas Texas , per shume vite eshte mik ingushte i Presidentit z. Nazar Mehmeti , dhe sekretarit te pergjithshem te Rrjetit te Bizneseve te Diaspores Shqiptare,” pra i imi thote Ismet Smajli .

Ai me tej shpjegon se Kongresisti z.John Ratcliffe, eshte mik dhe perkrahes I fuqishem I Kosoves dhe i Rrjetit te Bizneseve te Diaspores Shqiptare , z.John Ratcliffe, ishte prezent dhe mbajti nje fjalim rasti si I ftuar i vecante , ne ‘’Forumin Ekonomik Mbrekombetar i Diaspores Shqiptare” ne New York s ne vitin 2016 , i organizuar nga Rrjeti i Bizneseve te Diaspores Shqiptare ne Amerike.

Ndërkohë, ky ka qene një takim i bukur edhe për mua – mbasi mu dha rasti të takohesha me ish Këshilltarin e lart për siguri të ish – Presidentit Bush – Kongresmenin Republikan z. John Ratcliffe, nga Teksasi, mikun e madh i të gjithë shqiptarëve, dhe miku i ngushtë – i veprimtarit të njohur nga Teksasi Nazar Mehmeti, Ismet Smajli si edhe i veprimtarve Ylber Korca, Gani Fejza, pra i gjithë komunitetit shqiptar në Dallas – Distriktin e Kongresit ku ai shërben, pjesmarrjen e tij në Samitin historik të Rrjetit të Bizneseve Shqiptarë, në Diaspore, i mbajtur për tre dite me radhë në New York, Shtator 2016.

Ratcliffe fitoi rizgjedhjen në 2018 me mbi 50 përqind. Ai aktualisht shërben në Komitetin e Inteligjencës, Komitetin për Sigurinë e Brendshme dhe Komitetin e Gjyqësorit të Kongresit amerikan.

Pas emërimit nga Presidenti Trump, të Ratcliffe, miratimi i tij do t’i nënshtrohet konfirmimit nga Senati, i cili si mësoi Bota sot, do të jet vetëm një “formalitet” mbasi nuk pritet të ketë kundërshtime lidhur me emrimin e tij nga Presidenti Trump.