Librazhdi pritje madhështore liderit Basha

Bujar VRETO

Kryetari i Degës së PD

Librazhd

*Librazhdas, trevat tona te mrekullueshme jane thesar i dhuruar nga zoti e te mbrojtura me aq fanatizem nga te paret tane. Relievi kodrinor-malor na mundeson promovimin e nje zone atraktive ku vizitoret vendas dhe te huaj te shijojne peisazhet panoramike, ujin e kristalte dhe gjelberimin pa fund, ajrin e paster, te ndjejne aromen e luleve dhe flladin qe valvid gjethet e pemeve, te degjojne blegerimrn e bagetive e cicerimat e zogjve, te shijojne kulinarine e pasur dhe gastronomine fantastike qe kulinarine e pasur e gastronomine fantastike qe servirin amvisat tona.

*Librazhdi ka kapacitete intelektualesh te profilizuar ne fushat e duhura, per te bere nje projekt teresor zhvillimor, per nje infrastrukture rrugore te perfunduar,bujqesi te zhvilluar, blegtori, bletari, pemtari, vreshtari te shumfishuar dhe cdo mundesi tjeter qe gjeneron te ardhura per zonen.

*Banoret e ketyre trevave duhet te kerkojne me force dhe te mbeshtesin me vote idene e Deges se Partise Demokratike per kete projekt te madh, sepse reduktohet varferia, parandalon braktisjen e vendit nga te rinjte e te rejat,kthen emigrantet te investojne ne pronat e tyre dhe ridinamizon traditat,doket, kulturen e trevave tona qe per fatin e keq jane drejt shuarjes.

*Implementimi i ketij projekti madhor, kerkon mund e kohe nga profesionistet dhe vendosmeri nga politika, sese keshtu fuqizojme ekonomine individuale, grumbullojme me shume taksa te cilat i perkthejme ne investime per shkolla, qendra shendetesore, perkujdesje per aftesine e kufizuar dhe moshat e treta, pra permiresojme cilesine e jetes ne teresi. Te gjithe bashke te shpetojme trevat tona nga kthetrat e mafias, qe tashme eshte instaluar dhe eshte bere si nje trup i vetem me sektin rilindas.

”SI U KATANDIS VENDI NGA RILINDJA NE 6 VJET”

* U degradua vendi dhe u vra shpresa.Te rinjte e te rejat mendojne si te thone lamtumire familjareve, trojeve e pronave, miqesise e shoqerise dhe gjithckaje qe kane ndertuar me mund e djerse prinderit. Ata po ikin dhe koka e tyre nuk do te kthehet kurre me mbrapa (fatkeqesi dhe dhimbje).

* Populli po loton cdo sekond per pamundesine e te jetuarit, jane shketerruar me qindra shtepi ne interes te oligarkeve, jane denuar me mijera kryefamiljare per energjine elektrike, jane zhytur ne zi me mijera familje duke mos ndjere humanizmin njerezor me mashtrimin per shendetesi falas (kriminale).

* Mijra familje jane zhytur ne borxhe pasi nuk munden te shkollojne femijet se politikat per arsimin favorizojne hajdutet e licensuar, shkopinjte e gomes dhe gazi helmues jane perdorur pa hezitim ndaj grave dhe femijeve e s’u be asgje per trafikantet qe mbollen cdo cep te vendit me droge (marrezi).

*U perndoqen dhe u perbalten opozitaret me qellimin e vetem qe te lulezonte mafia dhe te mbroheshin interesat e sahanlepirsave qe hengren pushtetin e PD, duke u bashkuar gjithe krimi bashke ne kupolen qeverisese (bastarde).

*Jane poshteruar intelektualet e idete e tyre, mjeket,mesuesit, pensionistet,fermeret, njerezit ne nevoje, dhe kjo, jo vetem nga arroganca qeverisese por, mashtrimet per rritjen e pagesave te tyre (ndeshkuese dhe mekat).

* Arsimi ne cdo nivel ne kaos, studentet u mashtruan dhe asnje kerkese e tyre nuk u plotesua, eshte manipuluar me lojra fjalesh per ulje taksash dhe, ne te vertete taksat jane rritur duke falimentuar me mijra biznese (katastrofe).

*Fermeret u fyen me “subvensionet” duke favorizuar militantet me parate qe u takonin atyre, u premtua ulja e cmimit te energjise dhe lendes djegese por, ne te vertete u rrit ne vleren 40-50 % (mashtrim dhe pabesi).

* Reforma teritoriale u hartua pa asnje bosht llogjik por thjesht per interesa te mafies qe prodhon pushtet me vota te vjedhura, u propagandua se do te kursenin miliona dollare por, bashkite u bene strehe militantesh (te pacipe).

*Ofiqaret e kriminalizuar shkaterruan faunen dhe floren duke cekulibruar biodiversitetin qe zoti na dhuroi dhe te paret e mbrojten me fanatizem (turp).

*Si fillim u bashkua krimi me politiken, parlamenti dhe administrata e larte u mbushen me kriminele dhe se fundmi, Rilindja u shnderrua ne organizate, sekt kriminal, pabesi ndaj elektoratit socialist e fatkeqesi per vendin (sa keq).

* Kryemafiozi RAMA, si autokrat, uzurpoi institucionet e pavarura me qellimin e vetem, te ruaj kolltukun e tij dhe te shkaterroje demokracine (bolshevik).

*Kriminelet nuk reflektojne pendese por, grabisin e bejne udhetime perrallore ne hotele me 5 * dhe kukulla barbi, per popullin e varferuar ne palce vazhdon fasada ne ekranet televizive se te mjeret po hane me luge floriri (vrastare).

TE SHPORRIM KRIMIN NGA JETA JONE

”PJESE NGA FJALA E Z. LULZIM BASHA NE LIBRAZHD”!

*Librazhdi, nën kujdesin e hajdutit nr 2 të Rilindjes, po vuan në çdo fushë. Po vuan fermeri, që nuk ka parë subvencion me sy, infstruktura ka mbetur në vendnumëro, uji per vaditje është devijuar në turbinat private të taulant ballës, papunësia është ulur këmbëkryq. Biznesi i vogël është në një situatë edhe më të keqe. Dhe kjo refleketohet tek përkeqësimi i gjendjes ekonomike në familjet e tyre dhe braktisjes qe po u behen trojeve nga te rinjt e te rejat. Detyrat tona nuk kanë qenë kurrë më të qarta e më akute. Pas çlirimit të vendit nga kjo monstër, duhet të veprojmë me vendosmëri dhe saktesi kirugjikale”

* Kryetari z. Basha citoi se masat që synojnë përmirësimin urgjent të klimës ekonomike, do të jenë heqja e taksës Rama mbi karburantin 300 lekë për litër, Uljen e cmimi te energjise per familjet dhe bizneset, cdo familje perfiton ne 8.3 leke / këh per 300 kë e pare, Ulet tatimi per biznesin e madh dhe industrine prodhuese, nga 15 % ne 9 % Tatim Fitimi, kjo krijon mundesine per vende te reja pune. Rritet buxheti per mbeshtetjen e fermereve duke marre ne dore 100 milion Euro subvencione. Eliminohen sekseret e korruptuar. Per infrastrukturen ne fshat do te jene 50 milion Euro. Rritet kujdesi per pensionistet dhe familjet ne nevoje, nuk do te kete pension nen 250 mije leke, familjet me ndihme ekonomike do te perfitojne falas 200 kë ne muaj energji elektrike.

*Ne fjalen e tij z. Basha foli per nje problem te ndjeshem dhe thelbesor, pikerisht per te vetepunesuarit ne bujqesi te cilet paguajne sigurime shoqerore mbi 35000 lek ne vit ose 3 fishi qe paguanin ne vitin 2013. Ne bujqesi jane punesuar nje % e madhe e popullates dhe do rishikojme pagesen e kontributeve per sigurimin personal ne nje shume me te vogel (eshte ne studim e siper).

* Kryetari z.Lulzim Basha rikonfirmoi qëndrimin e pakthyeshëm të opozitës së bashkuar për zgjedhje të parakoshhme parlamentare në një ditë me zgjedhjet legjitime vendore.

* Duke i qëndruar kërkesës për një qeveri tranzitore pa Edi Ramën kryeministër, z. Lulzim Basha tha se të gjithë ata që u përfshinë në vjedhjen e votave, duhet të shkojne përpara drejtësisë dhe prapa hekurave.

* Te gjitha të dhënat tregojnë se sot opozita e bashkuar është shumicë qeverisëse edhe sikur zgjedhjet e lira e te ndershme të mbahen nesër”, duke shtuar se edhe socialistët e ndershëm i thanë jo babëzisë së Edi Ramës dhe sejmenit të tij Taulant Ballës, hajdutit të mineraleve, pyjeve, subvencioneve të fermerëve të Librazhdit dhe taksave qe nuk shkojne ne destinacion.

*Detyra jonë është t’i bëjmë të ditura këto propozime të planit tonë emonomik, që shumica referendare “Rama Ik” të 30 qershorit ta kthejmë nga maxhorancë refuzuese të regjimit në një shumicë për ndryshim të vërtetë, që do të funksionojë për të gjithë, që ta prekin e gëzojnë të gjithë”. Zoti ju bekofte ju dhe popullin shqipetar..

Mirenjohes pa fund per ju bashkeqytetar…