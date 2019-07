Kryetarja e re e Komisionit Europian pa votat e së majtës

Ministrja gjermane e Mbrojtjes Ursula von der Leyen mori votat e majftueshme për t’u bërë presidentja e ardhshëme e Komisionit Europian. Kësisoj ajo do të jetë gruaja e parë në krye të këtij posti të lartë të BE-së.

Ajo mori 383 nga 747 vota të mundshme, vetëm nëntë më shumë se minimumi për zgjedhjen e saj. 327 ligjvënës votuan kundër saj dhe 22 abstenuan. Pasi u kominikua votimi përfundimtar, ajo tha se qëllimi i saj është një Evropë të fortë dhe e bashkuar.

Me një fjalim pasionant para Parlamentit Europian sot dhe me një fushatë intensive gjatë ditëve të fundit ajo ka shpalosur konceptin e saj për BE-në.

Për një BE të fortë

Me premtime e reja pёr temat si mbrojtja e klimёs dhe tё drejtat paramentare Ursula von der Leyen kёrkoi mbёshtetje pёr zgjedhjen si presidente e Komisionit tё BE-sё. Nё njё shkresё prej tetё faqesh ajo i ishte drejtuar edhe socialdemokratёve europianё duke deklaruar ndёr tё tjera se do tё ndёrmarrё njё nismё tё re pёr pakёsimin e emetimeve tё gazrave tё efektit serё.

Deri nё vitin 2012 ajo do tё paraqesё njё plan pёr bisedeimet mbi klimёn, se si “nё mёnyrё tё pёrgjgjshme” tё arrihet üakёsimi me 55 pёrqind i kёtyre gazrave nё atmosferё. Deri mё 2050 BE-ja duhet tё bёhet neutral ndaj klimёs.

Duke iu referuar kërkesasve tё socialdemokratёve politikania e CDU-sё premton se dёshiron tё arrijё vendosjen e kritereve ligjore pёr pagёn minimale nё mbarё BE-nё, dhe tё avancojё luftёn kundёr papunёsisё tek tё rinjtё. Programi i shkembimeve Erasmus duhet tё zgjerohet edhe pёr ata qё ndjekin shkollat profesionale. Lidhur me politikёn e refugjatёve ajo shpreson tek njё mekanizёm i ri pёr ndarjen e barrёs mes vendeve anёtare.

“E drejta pёr nisma ligjore” pёr Parlamentin e BE

Ndryshe nga deri mё sot von der Leyen synon edhe njё rol mё tё fuqishёm tё Parlamentit tё BE-sё nё procesin legjislativ tё BE-sё, sepse deri tani vetёm Komisioni i BE-sё ka pasur tё drejtё tё ndёrmarrё nisma ligjore.

Sfidat me tё cilat konfrontohet Europa, sipas von der Leyen, mund tё pёrballohen vetёm me vendosmёri dhe duke mbrojtur vlerat e pёrbashkёta, por edhe duke u angazhuar pёr njё shoqёri mё korrekte, mё tolerante dhe mё me barazi.

Von der Leyen pas emёrimit nga kryetarёt e shteteve dhe tё qeverive kёtё tё martё (16.07) kaloi me sukses, ndonëse me shumcië të vogël, votimin nё Parlamentin Europian.

Von der Leyen komunikoi një ditë më parë (15.07) të tëitter, se do të tërhiqet nga posti i ministres së Mbrojtjes edhe pa qenë i qartë rezultati i votimit të së martës, me qëllim që t’i kushtohet më fort punës së saj në Europë. Deri në votimin përfundimtar ajo pati një betejë të ashpër, në Parlamentin Europian, pasi e paraqitur si kandidate kompromisi ajo nuk gjente përkhje sa duhet kryesisht nga grupi i partive socialdemokrate europiane. Tё gjelbёrit dhe tё majtёt patёn deklaruar javën e kaluar, se nuk duan ta votojnё ministren gjermane tё Mbrojtjes.

Von der Leyen do të nisë detyrën si pasuese e Jean-Claude Juncker në krye të komisionit më 1 nëntor. Ajo është g jermania e parë që do të drejtojë ekzekutivin e BE-së që nga modernizimi i Bashkimit Evropian. Diplomati gjerman Ëalter Hallstein ka qenë kryetar i Komisionit të mëparshëm të Bashkësisë Ekonomike Evropiane nga viti 1958 deri më 1967.

“DW”