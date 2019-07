Ish-ministri i Jashtëm: Shteti i së drejtës në Shqipëri është rrëzuar, është në një kaos…

Ish-ministri i Jashtëm, Besnik Mustafaj, duke komentuar situatën politike në vend, por edhe vendimet e gjykatave për mandatet e kryebashkiakëve të dalë nga 30 qershori, tha se shteti i së drejtës në vend është rrëzuar dhe ka një kaos në të gjitha aspektet.

“Nuk besoj se do qartësohen gjërat deri në shtator. Shteti i së drejtës në Shqipëri është rrëzuar, është në një kaos legjislativ, politik dhe ekonomike sepse konstatohet një rënie dhe një depresion i madh ekonomik”, u shpreh ai.

“Kjo tregon se kriza po bëhet gjithnjë e më shumë komplekse e po thellohet më shumë. Ka dy mundësi, ose politika ta mbledhë mendjen e të arrijë kompromise ose thellimi i krizës pa ndërhyrje çon në shpërthime me pasoja shumë të dëmshme. Ende shpresoj që politika shqiptare do të mund të ndërgjegjësohet për rolin e vet, do heqë dorë nga kokëfortësia e do ketë zgjidhje”, deklaroi Mustafaj.

Nga ana tjetër Mustafaj tha se Presidenti po sillet me shumë seriozitet ndaj krizës.

“Presidenti po përpiqet, po propozon, ka marrë disa hapa të rëndësishëm siç është shtyrja e zgjedhjeve më 13 tetor. Ka propozuar një paketë zgjedhjesh, jo vetëm zgjedhje për pushtetin vendor por edhe të përgjithshme, madje ka propozuar edhe zgjedhjen e drejtpërdrejtë nga populli të Presidentit, që do të kërkonte një ndryshim në Kushtetutë”, tha ai.