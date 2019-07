Gjushi dhe kandidatja e Ramës shpërblejnë sekserin që u blente votat, denoncimi i Berishës

Ish-Kryeministri Sali Berisha, ka publikuar një tjetër denoncim të një qytetari nga Durrësi, i cili tregon se si kryetari aktual i bashkisë Vangjush Dako, dhe rilindësja që do e zëvendësojë Valbona Sako, kanë shpërblyer sekserin që ju blente votat.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Denoncon sekserin e ndrikull Sako!

Lexoni mesazhin e qytetari dixhital. sb

Pershendetje Zoti Berisha ky bark derri ketu eshte sekseri i ish drejtoreshes ose kryetares se vetzgjedhur te bashkise se Durresit Valbona Sako per sherbimin qe i beri Rilindjes ne 2017 duke blere dhe vjedhur vota u shpreblye nga Dako dhe Sako me dy apartamrnte ne dr dhe vend pune tek tatimet gjoja shofer por ne fakt ai ishte taksabledhesi direkt i Z Sako ne fakt ai ishte tmerr jo vetem per Bizneset por edhe per vet punonjesit e ndershem tatimor Ne lagjen ku jeton njifet si Radon Rrena ndersa tek tatimet spihuni i shefes Emrin e vertet e ka Radon Qerreti tani ka ndezur motoret dhe po behet gati te drejtoje Bashkine bashke me Sakon sigurisht qe kishte akses edhe me Dakon por me Sakon do kete grade me te larte .Me shume respekt Shqiptari.