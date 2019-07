Faleminderit Zaev!

Nga Andi BEJTJA

Biseda e Kryeministrit Zaev me dy humoriste ruse qe imitonin Presidentin e Ukraines duke folur me te, mund te kete shkaktuar te qeshura ne Rusi apo Ukraine, po jo ne Tirane apo Prishtine..Berlin apo Bruksel…

Kisha kaq kohe qe degjoja Baton Haxhiun neper tavolina te thoshte se amerikanet na e paskerkan mendjen top per shkembimin e territoreve Kosove-Serbi: e kisha pyetur dhe publikisht ne Opinion “e kujt ishte kjo ide”po kishte llocur….

Dhe na e tha Zaev sot, dhe Vucic muaj me pare: qe eshte ide ruse, serbo-ruse, sot mesuam ka dhe pak gisht vllai yne Erdogan….Synojne destabilitetin e rajonit thote me gojen plot Zaev qe ndryshe nga shume lider ballkanik njihet per sinqeritetin dhe modestine..

Ç’te thote me i ka thene te gjitha…na i ndau para syve si ne Shqiperi ashtu edhe Kosove grurin nga krundet…qenkeni budallenj neqoftese nuk e keni te qarte….

Ndaj kush e do ket vend me vrap ne zgjedhje me 13 tetor!