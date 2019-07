Edvin Mafia, para se t’i lypësh takim nëpërmjet Vuçiçit, kërkoji publikisht falje presidentit Makron!

Sali BERISHA

Miq, nje vit me pare Edvin Kristaq Genjeshtra iu tha shqiptareve jo nje por disa here se Presidenti i Frances Makron nga fundi i vitit do vizitoje Shqiperine. Ky lajm per viziten e pare, vetkuptohet historike te nje presidenti te Frances ne Shqiperine anetare e organizates se vendeve frankofone, u mireprit gjeresisht nga shqiptaret. Por sot pas nje viti, sipas njoftimeve te Eliseese Presidenti Makron do vizitoje Beogradin dhe ka perjashtuar Shqiperine nga vizita e paralajmeruar nga Edvini Kristaq Mafia dhe kjo perben nje deshtim te madh politik dhe goditje diplomatike per narkoqeverine shqiptare.

Pikerisht se Presidenti Makron nuk po viziton Shqiperine, ne nje akt tejet bizarr, sipas nje mesazhi te qytetarit dixhital te papergenjeshtruar nga sugari real Fuga, Edvini plasi duke iu lepire dhe lutur Presidentit te Serbise, Aleksander Vuçiç qe te ndermjetesoje per nje takim top sekret te tij ne Beograd me presidentin Makron.

Kjo kerkese, e bazuar ne parimin se lypja faqen e zeze ka por nuk te le pa gje, e kreut te ekzekutivit te Shqiperise anetare e frankofonise, per te takuar presidentin francez me ndihmen e Serbise, nje vend i sllavofonise me ambicie te hapura territoriale ndaj Kosoves, mban eren e nje pazari te felliqur Rama – Vuçiç dhe ka si nentekst “me ndihmo te te ndihmoje”!

Ketu vetekuptohet ndihma qe Edvini duhet ti jape Vuçiçit eshte ndarja e Kosoves ne funksion te projektit te serbomadhise.

Ne te vertet une ketu nuk po them ndonje gje te re pasi sot çdo shqiptar e ka te qarte se Zografi Bis, Miladini shqipfoles dhe Baton Stanishiq mbeten edhe tani flamurtaret shqipfoles albanofobe te projektit te Serbise se Madhe.

Keshtu qe Beogradi eshte tashme meka e trojkes famezeze.

Por une ketu u ndala ne kete kerkese apo lutje lypsi te Edvinit, qe shtrine doren lemoshe ne vendin dhe kohen e gabuar vetem per te theksuar se kreu i meduzes se narkoshtetit te vetem ne historine e Europes para se ti kerkoje takim ne Beograd, ne Paris apo gjetiu presidentit te nderuar te republikes franceze, duhet ti kerkoje atij publikisht te falur per mesazhin prej halabaku ordiner qe i ka derguar nga zyra e tij me dy deputete te nje vendi anetar te BE pranveren e vitit 2018, te cilet i shoqeronte ne ate takim deputeti i PS F.f.V. Une ne ate kohe kete skandal e denoncova ne parlamentin e vendit.

Por perseri po ju rikujtoj ju te dashur miq se pyetjes se njerit prej deputeteve te huaj ne takim se çfare qendrimi ka Franca per hapjen e negociatave te Shqiperise me BE, me pergjigjen e tij prej halabaku ordiner, njeriut me edukate familjare te bazuar ne urrejtjen njerezore, Rama shokoi te pranishmit.

Ai iu pergjigj atij: Franca mua me ka dhene urdherin e Legjionit te Nderit po Makroni nuk do qe te hapen negociatat sepse ai eshte nje idiot, eshte idiot.

Kjo pergjigje prej gangsteri te shpelare nga çdo norme etike, per presidentin e zgjedhur te kombit francez, neveriti deri ne perçmim deputetet e nje vendi europian jo frankofon. Ata mbyllen shpejt e shpejt takimin pasi e kuptuan se me çfare birboje kishin te benin. Fill pas takimit ata njoftuan per kete incident te rende koleget e tyre te PD por natyrisht edhe koleget e tyre ne parlamentin e Frances dhe vendeve te tjera anetare te BE.

Edvin Kristaq Mafia apo sharesi global, po kujtoj ketu se po me gjuhen e nje gangsteri, halabaku ordiner i mekuar si bastard bllokmenesh me edukate mizerabel, te bazuar jo ne respekt por ne urrejtjen dhe perçmimin e ulet te tjetrit, sulmoi edhe kandidatin per president, Donald Trump, Presidentin aktual te SHBA.

Edvin Mafia, ne nje akt pafytyresie gjate fushates elektorale presidenciale ne SHBA me porosi te monstres se spekullimit boteror Soros, u zgjodh si shares te etiketonte presidentin Trump ne mediat me te medha amerikane elektronike dhe te shkruara nder te tjera edhe si “turpi i qyteterimit te sotem” etj etj…

Miq, natyrisht nje fjalor dhe gjuhe e tille prej sharesi ordiner nuk perdoret kurre nga drejtuesi i nje vendi jo ndaj udheheqesve te vendeve te lira por as ndaj zyrtareve dhe qytetareve te vendit tend. Nje gjuhe e tille prej horri per nivelet drejtuese te vendeve te lira eshte e turpshme dhe i papranueshem ne keto vende. Ky fjalor eshte tipik per diktator, udheheqes zuzar ose te semure paranojak dhe deshmon ne rastin konkret edhe mjerimin e shqiptareve se kush i drejton dhe perfaqeson ata.

Duke perfunduar dhe denuar edhe njehere me ashpersine me te madhe gjuhen prej rrugaçi te sharesit global, bastardit te bllokmeneve xhelat hoxhist, kreut te meduzes se ndarkoshtetit te vetem ne Europe, Edvin Mafise, shpreh bindjen time se shkaqet madhore te refuzimit te Frances dhe presidentit Makron per hapjen e negociatave me Shqiperine para se gjithash qendrojne:

1- Ne rritjen e madhe te numrit te refugjateve nga Shqiperia gjate ketyre viteve te fundit si ne vitet 90 per shkak te politikave shpresevrasese, perzenese qe ndjek kreu i meduzes, gje qe perben nje problem madhor per qeverine franceze.

2-Instalimi ne Shqiperi nga kreu i meduzes dhe narkohorrat e tij te narkoshtetit (shtetit te sundimit te mafies se droges) te pare ne historine e Europes. Lidhjet me krimin e organizuar ne te gjitha nivelet e narkoqeverisjes dhe eksportin nga Shqiperia te krimit ne France dhe vendet e tjera ne Europe.

3-Korrupsioni i papermbajtur dhe vjedhjet masive ne te gjitha nivelet e narkoqeverisjes me pasoje varferimin dhe largimin e shqiptareve masivisht nga vendi.

4- Paraliza e sistemit te drejtesise, shkaterrimi i Gjykates se Larte dhe te asaj Kushtetuese si dhe vendosja e ketij sistemi ne kontroll te plote te narkoekzekutivit çka ben te pashprese hetimin dhe luften kunder krimit. Mafia veten e heton dhe nuk e lufton. Frances nuk mund ti shitet per sukses Soros reforma e Shqiperise.

5-Kete vit, ketyre shkaqeve iu shtohet edhe farsa e turpshme elektorale moniste antidemokratike e rregjimit te kakistokracise. Per here te pare ne historine e Europes se pas renies se perdes se hekurt, zhvillohen zgjedhje moniste antidemokratike dhe kjo ne ish vendin e monizmit stalinist ekstrem nga neobllokmeni Edvin Kristaq Xhelati. Franca eshte vend themeluese e Keshillit te Europes qe refuzoi te vezhgoje farsen moniste dhe eshte vend hartues dhe themelues i Konventes Europiane te te Drejtave te Njeriut, Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut, sipas te cilave farsa moniste eshte antidemokratike.

Te gjitha keto jane realitete dhe te vertetat me te hidhura te mjedisit te sotem shqiptar, te cilat krijone probleme serioze ne vendet e BE, ndaj te cilave Franca dhe presidenti i saj nuk pranojne te mbyllin syte.

Sikunder shtoj ketu qendrimin kundershtues per hapjen e negociatave me Shqiperine te Frances e mbeshtet edhe Gjermania, Hollanda dhe vende te tjera. Te gjitha vendet jane te rendesishme ne BE por midis te barabarteve kryesore jane Gjermania dhe Franca, vetem bufi politik nuk e kupton kete. Vendet qe kundershtojne hapjen e negociatave me Shqiperine nuk shpikin absolutisht asgje qe nuk ekziston ne realitetin e sotem te saj por ato, ne interesin e kombeve dhe vendeve te tyre, nuk mund te pertypin kete realitet qe te tjere perpiqen t’ua lustrojne, nuk mund te pajtohen me narkoshtetin e vetem ne Europe dhe kreun e tij te meduzes Edvin Kristaq Mafine me krimin, helmin, drogen, armet, prostitucionin, refugjatet qe ai eksporton ne vendet e tyre.

Me qendrimet e tyre keto vende ftojne shqiptaret qe ne interesin e tyre jetik, me guxim te shembin muret qe ka ngritur ne Shqiperi regjimi i kakistokracise me ne krye Edvin Kristaq Mafine dhe qe lartesohen çdo dite ne vend, ne menyre qe te hapin per vendin e tyre dyert e mbylluar per çeljen e negociatave me BE dhe te ardhmen europiane qe meritojne. sb