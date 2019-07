Edi Rama, njeriu që veshi krimin me pushtet dhe imunitet!

Nga Belind KËLLIÇI

Edi Rama premtoi se kush prek zgjedhjet nuk do te shkele me ne SHBA. Paska patur shume te drejte! Viktima e pare e “vendimit” te Rames u be pikerisht Vangjush Dako. Akullorja u shkri dhe po prish kaushin qe e mbajti, e mbrojti dhe e promovoi.

Sot Departamenti i Shtetit i SHBA e futi ne listen e zeze duke theksuar se ka informacion te besueshem se Vangjush Dako ka qene i perfshire ne korrupsion te rendesishem gjate mandatit te tij si kryetar i Bashkise se Durresit.

Korrupsioni shkakton kosto mbi ekonomine, shoqerine, sigurine si dhe lehteson krimin e organizuar. Vangjush Dako eshte kryebashkiaku me i suksesshem i Edi Rames dhe merite te vecante ka ne blerjen e votave ne bashkpunim me krimin e organizuar.

Edi Rama ja ka dale tashme te behet pjese e rendesishme e historise. Edi Rama do te mbahet mend si njeriu qe futi krimin ne parlament, qeveri, bashki dhe bashkpunoi me krimin e organizuar per te blere vota.