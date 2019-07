Denoncimi: Në QSUT mungojnë ilaçet për të sëmurët me kancer, reagon Berisha

Një bashkëshort, gruaja e të cilit vuan nga një sëmundje e rëndë, ka denoncuar mungesën e medikamenteve në spitalin Onkologjik në QSUT. Denoncimin e tij e ka bërë publik edhe ish-kryeministri Berisha.

‘Narko-kumbarët kurohen jashtë, në spitale nuk ka ilaçe.

‘Ne spitalet e Narkoshtetit nuk ka ilaçe jetike per te semure!

Narkos-et kumbar dhe ndrikulla per vete mjekohen jashte shteti

Lexoni mesazhin e bashkëshortit dixhital:

E shoqja lihet pa kimioterapi ne spital!

E ka njoftuar dy here kreun e meduzes por per ate qytetaret nuk ekzistojne! sb

Pershendetje Dr.Berisha!

Dy here e kam informuar kryeministrin per situaten alarmante te medikamenteve ne Hematologji…

Une kam gruan aty dhe ka dy muaj qe kimiot i bej me medikamente te blera vete…

Neser ka radhen e kimioterapise dhe mungojne keto mefikamente:

1 Neëpogen 400 mije leke

2 Dacarbazine 120 mije leke

3 Vinblastine 80 mije leke.

Keto leke me duhen 2 here ne muaj se kete procedure ka mjekimi i saj..

Pra 1 miljon e 200 mije leke ne muaj..kur keto leke jane te planifikuara..

Kur s mundet shteti t na ktheje leket qe ne i blejme keto medikamente…

Kete papergjegjesi te qeveritareve do ta quaja as me shume e as me pak si krim kunder njerezimit…

Kjo eshte tu marresh jeten njerezve me dashje..

Nje kimio pa neëpogen rrezikon jeten e pavientit nga momenti ne moment..

Ju lutem Dr.Berisha mundesoni te sensibilizohet ky krim ne media a ku ju mund ta demaskoni…

Jam gati edhe vet te jem ne media per kete krim njerezor.

Mirenjohje per Ju i nderuar perhere Dr.Berisha.