Dëgjesa me Aleancën për mbrojtjen e Teatrit Kombëtar, PD: Ligji për shembjen e Teatrit do të anulohet!

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit është duke zhvilluar një dëgjesë me përfaqësues të Partisë Demokratike.

Fillimisht e mori fjalën regjisori Robert Budina, i cili tha se vendi po rrëshqet në diktaturë.

‘Ne kërkojmë që mos të shembet godina e Teatrit. Edhe opozita foli në parlament, nuk e dëgjoi njeri dhe u detyrua që të dalë nga Kuvendi. Sot ne jemi këtu, ndëra ka dy ditë që e mbrojmë këtë godinë tonën. Jemi mbledhur këtu që të flasim për interesin e publikut. Vendi po rrëshket në diktaturë.’

Ndërsa Sekretari për Çështjet Ligjore në Partinë Demokratike, Çlirim Gjata, premtoi se Teatri jo vetëm nuk do shembet, por do kthehet siç ishte.

‘Kryetarja e Bashkisë Durrës u rrëzua fillimisht me të drejtë, sepse gjyqtarja me guxim tha se ka shkelje administrative. Vendimi u dha me të drejtë. Mund t’i bëhej Apel vendimit. Por ndodhi ajo e paparashikueshmja. Në rastin e dytë, gjyqtari ka vepruar me urdhër politik. Gjykata merr vendime absurde, sepse është nën diktat politik. Unë nuk jam kundër reformës në drejtësi, por jam kundër kapjes së saj nga kryeministri.

Me siguri që teatri do të shembej lehtë, nëse nuk do të ishte protesta. Është ky popull që proteston dhe nuk lejon prishjen e godinave. Këto godina do të qëndrojnë. Do vijë dita që jo vetëm që do të anulohet ai ligj, por do miratohet ligj që do kthejë teatrin siç ishte. Do bëhet ligj që vetë artistët të venë artistët në krye të teatrit. Ta mbrojmë trashëgiminë tonë kombëtare’.

Gjata u ndal te vendimi i dytë i Gjykatës së Durrësit, i cili i dha mandatin e kryetarit të baskisë kandidates së PS, Valbona Sako.

“Nuk mundet një gjykatë e rrethit të marrë dy vendime për të njëjtën çështje për dy ditë. Sipas ligjit, vendimi i parë mbetet në fuqi dhe e rrëzon të dytin. Kjo është shkelje e rëndë pasi mandati i kryebashkiakut është individual”, deklaroi Gjata.

Çfarë simbolizon ky akt për shtetin ligjor?

“Nuk ka më shtet ligjor. Po të ishin hapur dosjet e përgjimeve më 30 qershor mund të kishim zgjedhje. Po të kishte bërë prokuroria punën e vetë nuk do të ishim këtu.

Po për ligjin e teatrit, sa shkelje kemi zbuluar. Uji çon mullirin në paratë e pista. Kemi shtet të një njeriu tani. Ai mbështetet te krimi, te oligarkët. Rrallë del një gjyqtar kurajoz”, u shpreh Çlirim Gjata.