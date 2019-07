Berisha uron 243 vjetorin e Pavarësisë: Ditë e bekuar, SHBA rol përcaktues për liritë tona!

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka uruar nëpërmjet një mesazhi në Facebook Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 243 vjetorin e Pavarësisë

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

4 Korriku, dita e Pavaresise se SHBA!

Miq, sot kombi i madh amerikan feston 243 vjetorin e paversise se tij. Ne keta 2 shekuj e 43 vite, kombi i madh i lirise shnderroi SHBA ne vendin me te lire, me te fuqishem, me te zhvilluar dhe me te begate te planetit.

Por ne 243 vite lirie kombi amerikan ka kontribuar me shume se çdo komb tjeter per lirine e popujve te tjere te shtypur dhe pushtuar.

Per ne shqiptaret, nje komb jetim me histori tejet te veshtire, kjo eshte nje dite e bekuar pasi ne te gjitha momentet tona kritike SHBA kane luajtur rol percaktues per lirite tona.

Duke shprehur mirenjohjen tone te pakufishme le te urojme nga zemra Zoti i bekofte SHBA, flamurin dhe lirine e tyre! sb