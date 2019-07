Berisha: Shqipëria e shtetit të mafies së drogës, vendi i mallkuar apo i ndaluar për investimet e huaja?!

Ish-Kryeministri Berisha duke komentuar raportin e fundit të DASH që nxin klimën e biznesit në Shqipëri shkruan se në një vend ku është instaluar mafia e krimit në drejtimin e Edvin Kristaq Ramës, nuk ka vend për investitorët e huaj, të cilët rrihen dhe shantazhohen.

‘Shqiperia e shtetit te mafies se droges, vendi i mallkuar apo i ndaluar per investimet e huaja!

Ne 6 vitet e fundit Zero investime serioze te huaja ne Shqiperi!

Ne 6 vite u larguan nga Shqiperia per shkak te klimes armiqesore per investime te instaluar nga Edvin Kristaq Mafia, rrahjes shtazore dhe kercenimeve me jete, investitore te huaj tejet serioz qe do investonin rreth 2.8 miliard euro ne turizem, energji, miniera, banka.

Investimet e huaja te ketyre 6 viteve si TAP, Devoll, Fan, etj etj jane te gjitha nga kontrata te firmosura nga qeveria e meparshme.

Shkaqet e kesaj klime armiqesore ndaj investimeve te huaja ne Shqiperi analizohen shume qarte ne Raportin e fundit te DASH (Departamentit Amerikan te Shtetit)

Nder keto shkaqe jane:

1-Korrupsioni i papermbajtur ne te gjitha nivelet qeveritare qe ka bere qe Shqiperia te jete delja e zeze e korrupsionit, vendi me i korruptuar i Ballkanit dhe Europes.

2-Sundimi dhe diktati i krimit te organizuar

3-Mosrespektimi i kontratave nga narkoqeveria, shkaterrimi i sigurise ligjore. Po rikujtoj ketu se vetem ndrikull Reformato krenarisht deklaroi se po prish 80 kontrata per HEC duke gjobitur per banditizem zyrtare ligjore takspaguesit e varfer shqiptar, qindra e qindra milion euro. Nderkohe qe thuhet se per çdo kontrate te re kjo ndrikull nuk pranon kurre me pak se 200 mije euro. Po rikujtoj ketu se vetem me anullimin banditeske te kontrates se biznesit te nje investitori, konkretisht Bechetit, Arbitrazhi Nderkombetar i Bankes Boterore ne Ëashington gjobiti dy muaj me pare Shqiperine me 110 milion euro.

4-Mungesa e sistemit te drejtesise, paraliza, korrupsioni dhe kontrolli i saj nga qeveria.

5-Klientelizmi i 200 PPP te qeverise. Po rikujtoj ketu se vetem tre deputete dhe kunati i Edvinit kane “fituar“ keto vite 1620 tendera etj etj.

6-Bandat dhe krimi i organizuar ato te lidhura me Edvin Kristaq Mafine, me hanxharet e tyre percaktojne fituesit e garave ne PPP dhe prokurime publike.

Ketu me poshte keni nje permbledhje te Raportit te fundit te DASH per Klimen e Investimeve ne Shqiperi. sb

Vendi më i korruptuar’/ DASH shuplakë Ramës: Shqipëria lëngon në thatësirën ekonomike dhe të investimeve të huaja

Departamentit Amerikan i Shtetit i jep një tjetër shuplakë kryeministrit Edi Rama dhe qeverisjes së tij.

Në raportin e vitit 2019 mbi Klimën e Investimeve në Shqipëri, DASH e cilëson si problematikë këtë klimë, duke cituar edhe shkaqet, që sipas saj janë se “korrupsioni, presioni politik për kontraktorët, ndryshimi i shpeshtë dhe i pakonsultuar i ligjeve, kalimi i ligjeve klienteliste.”

“Ndërkohë që vendi lëngon në thatësirën ekonomike dhe të investimeve të huaja, raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit raporton arsyet se përse ne vuajmë. Në raport shkruhet se shkaqet janë korrupsioni, presioni politik për kontraktorët, ndryshimi i shpeshtë dhe i pakonsultuar i ligjeve, kalimi i ligjeve klienteliste”, thuhet në raport.

Raporti citon problemet që po has Shqipëria me projektet PPP që në shumicën e rasteve janë të pastudiuara dhe jo të konsultuara siç duhet. Një tjetër pikë e rëndësishme është edhe e drejta e pronës, në raport thuhet se pronarët nuk marrin pronat e tyre të tjetërsuara nga regjimi komunist.

Ndërkohë që citon që edhe shumë shqiptaro-amerikanë nuk i marrin dot pronat apo dëmshpërblimet për pronat e sekuestruara nga regjimi komunist. Shumë prej investorëve amerikanë janë larguar nga Shqipëria si pasojë e këtyre problemeve jetike për biznesin dhe investitorët.

DASH përmend se qeveria Shqiptare miraton shpesh ligje të vështira në interpretim ashtu që ajo të ketë mundësi për të larguar bizneset duke favorizuar ato që i interesojnë asaj. Njëkohësisht bizneset e huaja citojnë se qeveria ndërhyn tek ato për të detyruar që të ndërmarrin nënkontraktor të caktuar të lidhur me qeverinë.

Raporti i plotë i Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve në Shqipëri:

Shqipëria është një vend me të ardhura të mesme me një GDP për banor prej 5,288 USD (2018) dhe një popullsi prej rreth 2.9 milion njerëz, rreth 45 për qind e të cilëve jetojnë në zonat rurale. Sipas vlerësimeve të FMN-së, PBB-ja reale u rrit me 4.2 për qind në vitin 2018 dhe rritja pritet të bjerë gjatë vitit 2019 por mbetet në afërsi të 4 për qind në periudhën afatmesme. Shqipëria mori statusin e kandidatit të Bashkimit Evropian (BE) në qershor 2014 dhe që atëherë ka kërkuar të hapë negociatat e pranimit. BE ka inkurajuar Shqipërinë që të vazhdojë përparimin në reformat lidhur me pesë prioritete kryesore: reformën e administratës publike, reformën e drejtësisë, luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit të organizuar dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, duke përfshirë të drejtat e personave që i përkasin pakicave dhe pronës drejtat.

Investitorët e huaj përmendin korrupsionin, veçanërisht në gjyqësor, mungesën e transparencës në prokurimin publik dhe zbatimin e dobët të kontratave si probleme të vazhdueshme në Shqipëri. Në vitin 2016, qeveria shqiptare (QSH) miratoi amendamente gjithëpërfshirëse kushtetuese për të reformuar sistemin gjyqësor të vendit dhe për të përmirësuar sundimin e ligjit. Zbatimi i reformës gjyqësore është duke u zhvilluar, duke përfshirë edhe verifikimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për pasuri të pashpjegueshme. Ndërsa gjyqtarët dhe prokurorët e shumtë janë shkarkuar nga një komision verifikimi për pasuri të pashpjegueshme ose lidhje të krimit të organizuar, investitorët e huaj e perceptojnë si një problem klimën e investimeve dhe thonë se Shqipëria mbetet një vend i vështirë për të bërë biznes.

Investitorët raportojnë shqetësimet e vazhdueshme që rregullatorët përdorin legjislacionin dhe rregulloret e vështira për t’u interpretuar ose jo konsistente si mjete për të fshehur investitorët e huaj dhe për të favorizuar kompanitë e lidhura me politikën. Rregulloret dhe ligjet që rregullojnë veprimtarinë e biznesit ndryshojnë shpesh dhe pa konsultime kuptimplote me komunitetin e biznesit; pronarët e bizneseve dhe shoqatat e biznesit shpesh theksojnë se nuk kanë marrë njoftim, kohë ose mundësi të mjaftueshme për angazhim në ndryshimet rregullatore dhe legjislative.

Investitorët e mëdhenj të huaj raportojnë presion për të punësuar nënkontraktorë të lidhur me politikë specifike dhe shprehin shqetësimin rreth përputhshmërisë me Aktin e Praktikave të Korruptimeve të Huaja gjatë operimit në Shqipëri. Raportet e korrupsionit në prokurimin e qeverisë janë të zakonshme. Përdorimi në rritje i kontratave të partneritetit publik privat (3P) ka ngushtuar mundësitë për konkurrencë, duke përfshirë edhe investitorët e huaj, në infrastrukturë dhe sektorë të tjerë. Analizat e dobëta kosto-përfitim dhe mungesa e ekspertizës teknike në hartimin dhe monitorimin e kontratave 3P janë shqetësime të vazhdueshme. Qeveria kishte nënshkruar më shumë se 200 kontrata 3P deri në fund të vitit 2018.

Të drejtat e pronës mbeten një sfidë tjetër në Shqipëri, pasi që titulli i qartë është i vështirë për t’u marrë. Ka pasur raste të individëve që manipulojnë sistemin gjyqësor për të marrë tituj të paligjshëm të tokës. Kompensimi për tokën e konfiskuar nga regjimi i mëparshëm komunist është i vështirë për t’u arritur dhe joadekuat. Agjencia e ngarkuar me heqjen e ndërtesave të ndërtuara në mënyrë të paligjshme shpesh vepron pa konsultime të plota dhe nuk ndjek procedurat.

Për të tërhequr investimet e huaja direkte dhe për të nxitur investimet vendase, qeveria pritëse miratoi një ligj mbi investimet strategjike në vitin 2015. Ligji përcakton stimujt e investimeve dhe ofron procedura administrative të shpejta për investitorët strategjikë vendas dhe të huaj, varësisht nga madhësia e investimeve dhe numri i vendeve të punës krijuar. Qeveria gjithashtu miratoi legjislacionin që krijon fusha të zhvillimit ekonomik teknik (TEDAs), si zona të tregtisë së lirë. Zhvillimi i TEDA-s të parë, në Spitalle, Durrës, iu dha një konsorciumi të kompanive lokale në gusht 2017, por vetëm pasi tenderi dështoi tre herë. Zhvillimi i TEDA ende nuk ka filluar, pasi një nga ofertuesit ka kundërshtuar vendimin në gjykatë.

Indeksi i Transparency International i Perceptimit të Korrupsionit 2018 renditi Shqipërinë në vendin e 99 nga 180 shtete, një rënie prej tetë vendesh nga viti 2017.

Rrjedhimisht, Shqipëria tani perceptohet si vendi më i korruptuar në Ballkanin Perëndimor.

Edhe pse është përmirësuar me dy vende, 63, në sondazhin e Bankës Botërore “Doing Business” të vitit 2019, Shqipëria vazhdon të shënojë rezultate të dobëta në fushat e zbatimit të kontratave, regjistrimit të pronës, dhënies së lejeve të ndërtimit dhe sigurimit të energjisë elektrike.

Sistemi ligjor shqiptar duket se nuk bën diskriminim ndaj investitorëve të huaj. Traktati i Investimeve Dypalëshe të SHBA-së, i cili hyri në fuqi më 1998, siguron që investitorët e SHBA të trajtohen me kombësi më të favorizuar. Ligji për Investimet e Huaja përshkruan mbrojtje specifike për investitorët e huaj dhe lejon 100 përqind të pronësisë së huaj të kompanive në të gjithë, por në disa sektorë.

Energjia dhe fuqia, turizmi, furnizimi me ujë dhe kanalizimet, rruga dhe hekurudha, minierat dhe teknologjia e komunikimit të informacionit paraqesin perspektivat më të mira për investimet e huaja direkte në Shqipëri gjatë disa viteve të ardhshme.’