Berisha denoncon superskandalin: Edvin Kristaq Droga vendos me ligj të kthejë paratë e drogës në flori!

Nga Sali BERISHA

Super skandal!

Edvin Kristaq Droga vendos me ligj te ktheje parate e droges ne flori!

Prapa ndryshimit te ligjit per blerjen e floririt fshihet vendimi i Edvini per te blere ar me parate e droges.

Miq, prapa ndryshimit te pashembullt te ligjit per blerjen e florit dhe argjentit nga shteti duke ia kaluar kete te drejte nga vendim i Keshillit te Ministrave, organ kolegjal, tek vendim personal, pra vetem Edvin Kristaq Droges, fshihet nje qellim ogurzi.

Keshtu me ndryshimin e ligjit nr 9000 dt 10.4.2008 “Levrimi dhe shitja e mallrave rezerve te grupit A (ku futen argjenti dhe floriri) ne nje akt te pashembullt kalon nga kompetence e Keshillit te Ministrave ne kompetence ekskluzive te kryeministrit (shif fotot) pra te Edvin Kristaq Droges dhe vetkuptohet te rrethit te tij te ngushte, pra nga nje vendim kolegjal transparent qe merrej ne mbledhjen e keshillit te ministrave tani kalon ne nje vendim te skutave te errta te Edvin Kristaq Mafise, Don Djall Agaçios dhe ndrikull Vali Bizhges!

Me kete vendim çelet plotesisht rruga qe klani i droges Edvin dhe Olsi Rama te mund te kthejne haptas ne flori parate e tyre te droges duke u sherbyer nga supermafioze si sekretari i pergjithshem i mafies te narkoshtetit shqiptar dhe nderlidhes kryesor i saj me Ndrageten, Don Djall Agaçio, konfidente Ndrikull Bizhga e apasionuar pas thirrjes ne zyren e saj te nenkontraktoreve shqiptar te firmave te huaja te ndertimit te rrugeve dhe besnikja me jete e Zonjes Basha, ndrikull Falimenti qe zevendesoi Zho Zho-ne, i cili vidhte cdo minute, ore dhe dite, por transaksionin narkoeuro-flori refuzoi qe ta merrte persiper, si dhe supermafioze te rrethit te tyre te ngushte.

Me autorizimin e vetes me ligj per transaksione te floririt dhe argjentit, Edvin Kristaq Mafia heq çdo maske dhe konfirmon veten si kryehajduti dhe kryetrafikanti i rregjimit te tij te kakistokracise! Rama ik! Fitore! sb