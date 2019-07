Banka e Shqipërisë, pritet të shpërthejë skandali i parave të pista të Ramës, paralajmërimi i Malajt: Do flas…

Ditën e djeshme u njoftua në media se një grup prej 20 deputetësh kishin marrë nismë për shkarkimin e Arben Malajt nga posti në Bordin e Bankës së Shqipërisë.

Ditën e sotme ka reaguar vetë Malaj duke konfirmuar lajmin dhe ka pranuar se kjo nismë vjen pasi edhe më parë janë bërë përpjekje për mos zgjedhjen e tij dhe për këtë ai thekson ka qenë Taulant Balla që ka dërguar kërcënime drejt tij për mos pranim të ndërhyrjeve në procesin e përzgjedhjes në Bordin e Bankës së Shqipërisë.

“Kërcënimet paralajmëruese m’i ka dërguar Taulant Balla pas mos pranimt të ndërhyrjes së tij edhe me SMS me rekomandime partiake në proceset e përzgjedhjes në Bordin e Bankës së Shqipërisë. Shqetësimi është i protokolluar në mbledhjen e Bordit të BSh”-shkruan Malaj.

Më tej ai shton se “veprimi i tyre është i pastër politik, sepse shkeljet etike materializohet me cenim të reputacionit apo eficencës së Bankës së Shqipërisë gjë që sipas vlerësimeve edhe të institucioneve ndërkombëtare por edhe në mbledhje e Bordit pas mandatin të ri,( mandati i pare ishte zëvendësues rreth dy vite) nuk ka asnjë shqetësim të shprehur ndaj meje për shkelje etike. Mbledhje e fundit ishte ne 3 Korrik 2019”.

Postimi i plotë:

Nje sqarim per koleget dhe dashamiresit lidhur me kete njoftimin ne Ballkan Ëeb.

E para dhe thelbesorja – vendit tim I kam sherbyer ne cdo kohe me integritet te larte, profesionalzem te thelle dhe dashuri te madhe.

2. Te treja keto vertetetohen gjate pervojes 32 vjecare ne cdo angazhim, akademik, shoqerore dhe politik.

3. Ju ka kam paralajmeruan qe u bene perpjekje maksimalen per te mos me rizgjedhur.

Per interesat dhe emrat konkrete do te flas fillimisht ne procesin e ballafaqimit parlamentar.

4. Ne respekt te institucionit te Bankes se Shqiperise nuk do te bej asnje deklarate specifike perpara nisjes se ballafaqimit institucionale.

5. Gjithe shqetesimet e mia per sfidat e Bankes se Shqiperise qe nga vetingu per babkiret miliardere te i cuan kredite jo performuese te vendit deri ne 50% te totalit, me larte se ne cdo vend tjetet dhe debatet per kete ne Bord jane te gjithe te dokumentuara ne proces verbalet e mbledhjeve te Bordit.

6. Kercenimet paralajmeruese mi ka derguar Taulant Balla pas mos pranimt te nderhyrje se tij edhe me SMS me rekomandime partiake ne proceset perzgjedhjes ne Bordin e Bankes se Shqiperise. Shqetesim eshte I protokolluar ne mbledhjen e Bordit te BSh.

7. Fakti qe pas shkarkimit nga Erdogan te Guvernatorit te Bankes se Turqise, ky mund te rast I dyte qe maxhorancat e gjithe pushteteshme shkarkojne nje anetar Bordi te Bankes Qendrore,

Vetem profesionalisht me trishton.

8. Veprimi i tyre eshte i paster politike, sepse shkeljet etike materializohet me cenim te reputacionit apo eficences se Bankes se Shqiperise gje qe sipas vleresimeve edhe te institucioneve nderkombetare por edhe ne mbledhje e Bordit pas mandatin te ri,( mandarin I pare ishte zvendesues rreth dy vite) nuk ka asnje shqetesim te shprehur ndaj meje per shkelje etike. Mbledhje e fundit ishte ne 3 Korrik 2019.

9. Sfiden e integriteti dhe profesionalizmit e kam perhere te fituar edhe gjyqin partizan e kam te fituar moralisht, do ta fitoj edhe ne rruge gjyqesore po pagat dhe penalitete 7 vjecare kush do ti paguaj 28 deputetet apo taksapaguesit shqiptare?

Ky eshte thelbi I shqetesimit profesional.

Padua do te jete individuals per cdo abuzues me statusin e deputetit, I keshilloj te kerkojne assistance juridike perpara se te shpifjen.

E fundit por me rendesishme koleget ne PS e dine shume mire qe midis lirise dhe karrikeve kam zgjefhur dhe do te zgjedh lirine, sepse pa te nuk I sherbej dot vendit tim.

Dite te mbare, Arbeni