Akuza e fortë: Olsi Rama dhe Erion Braçe fundosën ekipin e “Skënderbeut”!

Skenderbeun e vrame NE Shqiptaret…ndersa varrimin ja bene ”turqit ” e UEFA-s…

Shokues dhe diskriminues…poshterues dhe i pa drejte ka qene vendimi i sotem i CAS i cili la ne fuqi denimin extrem prej 10 vjetesh mospjesmarrje ne kompeticionet europiane dhe gjoben e rende prej 1 milion euro per klubin me te mire te futbollit shqiptar te dekades se fundit Skenderbeun e Korces…

Te them te drejten nuk u befasova dhe aq pasi qe kur kjo lloj ”godine drejtesie europiane” ….e shtyu vendimin ne qershor per ta bere publik pikerisht sot , kete te premte te 12 korrikut 2019…..dyshova shume seriozisht se vendimi do te ishte pikerisht ky…fyes, diskriminues, poshterues e perdhoses sa me s’ka jo thjesht per Skenderbeun e Korcen te cilin ai perfaqeson por per gjithe futbollin shqiptar ne pergjithesi nga A tek Zh…

Po kush e vrau ne te vertete Skenderbeun?

E vrame ne shqiptaret vete te paret, madje pa meshire, duke ja shkelur me kembe meritat e duke e flakur tej me perbuzje prej nihilistesh te semure respektin e mirenjohjen qe ai meriton ne shume drejtime absolutisht pa asnje lloj diskutimi …duke u bere per vite me radhe modeli i vetem europian i nje klubi shqiptar futbolli…modeli i profesionizmit e i krenarise sone kombetare ne sport…

Skenderbeun… e vrame ne …Hamzate-Tradhetare …e te shumefishuar si kurre me pare sot , qe edhe pa leke fare nga cmira e xhelozia, nga injoranca e dashakeqesia jemi gati ti nxjerrim syte njeri tjetrit e kujtdo …jemi gati ti veme flaken Shqiperise e ta shkelim me kembe nje popull te tere…e jo me nje Korce te vetme ….

E vrau poltika e ndyre shqiptare e sotme qe ende fuqishem e poshtersisht vazhdon ti fuse hundet e te ngaterrohet keqaz e neveritshem ne futbollin shqiptar madje edhe me ndyresisht se dikur ne vitet e marrezishme te diktatures peshtirosese…

Skenderbeun e vrane se pari vete shqiptaret e tij me dy fytyra te cilet deri dje i binin gjoksit e mburreshin me te …

E vrane radhazi ”letrat anonime” derguar UEFA … te Erion Braces politikanit te mbrapshte e tifozit delirant e debil …kallzimet tipike e te rreme prej spiunesh te semure te Olsi Rames e deklaratat publike ”per pasterti ne futbollin shqiptar’ te kandidatit per president te FSHF…shokut komunist te betuar Fino …

Skenderbeun tone, krenarine tone kombetare te dekades se fundit ne futbollin shqiptar…ate qe na solli Kupat e Europes ne shtepi e na beri krenare teksa degjonim himnin europian te futbollit ne fushen tone…e vrane gazetarucet , anal-histet, opinion-istet injorante, cmirzinj, te pa ditur, sahanlepiresa, bytheshitur, mercenare, militante fanatike te dikujt e te shumekujt qe per qellimet e tyre karieriste e te mbrapshta e per nje grusht parash te qelbura jane gati te vrasin neser po njesoj edhe Nenen e Baben e tyre….

E vrane studiot televizive shqipfolese, mikrofonet e bezdisur te radiove tona zhurmuese, faqet pa pushim te gazetave te rruges qe s’pushuan njehere te vetme duke vjelle helm e vrer ndaj Korces e Skenderbeut te saj…

Skenderbeun e vrau vete FSHF e cila pikerisht atehere kur duhej ta mbronte si krenari e vlere kombetare te saj e tradhetoi poshtersisht, i ktheu kurrizin e i nguli thiken pas shpine …sic bejne zakonisht per fatin tone te keq shqiptaret ndaj shqiptareve…prej dekadash…

Skenderbeun e vrau vete i pari Shefi i futbollit shqiptar Armandua i cili e la ne mes te rruges per te gjetur rrugen e tij personale ne kolltuqet e rehatshme te UEFA…

Skenderbeun edhe nese kane gabuar dikur Bode, Zeqo, e Takaj …e vrame po vete ne qe i lame te gabonin asisoj e aq gjate duke mberritur deri ketu ku sot denimi i tij kapital na dhemb kaq shume te gjitheve…edhe pse personalisht ne nje perqindje fare te vogel besoj se drejtuesit korcare te mund kene gabuar diku… ashtu sikurse cirren e ulerasin

turlia pa fund e mjeraneve ne duart e te cileve ka rene sot fatkeqesisht gazetaria e analiza sportive e vecmas futbollistike shqiptare…

Skenderbeun e cuam buze Gremines po vete ne shqiptaret e keqinj…e pastaj ja beme gati UEFA qe ta shtynte per ne Humnere …ku se fundi CAS – i e gjeti te vrare dhe ”nuk u ngut” ti bente perfundimisht varrimin…

Skenderbeun e varrosen pikerisht keta ”lloj turqish” te UEFA -s…qe ne 97 na degdisen si Ekip Kombetar te luaninim deri ne Grenada te Spanjes …kur Bosnjen fjala vjen qe ishte ne lufte e siper e lane te luante ne Mostarin ku nuk pushonin fishkellimat e snajperave serbe qe merrnin ne mes te rruges jete te pa fajshme njerezish…

E denuan keta zyrtare te UEFA te stilit, llojit e sojit te hajdutit e te super- korruptuar te cilet do te na denonin aq rende perseri si Ekip Kombetar pas masakres se 14 tetorit te 2014 ne stadiumin e Beogradit …

