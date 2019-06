Video/ PS hap fushatën për blerjen e votave me ndihma, reagon Berisha

Ushqim per vote!Hapet ne Elbasan fushata e blerjes se votes!Nen mbikqyrjen e policise fillon shperndarja e ushqimeve nga qendra arsimore nen moton “ushqim per vote”.Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital. sbPershendetje dr SKANDAL!Ja si e hap fushatën elektorale PS në Elbasan.Fillon e blen vota që ditën e parë.Me anë të Bashkisë me mbikqyrjen e policisë bashkiake, me lista, shpërdajnë qeset me ushqime për t’i marrë më të vobektëve më pas votën.Pamjet shokuese janë marrë tek qendra ekonomike e arsimit.Gjithçka në mes të ditës e në mes të njerëzve.I gënjejnë me një grusht ushqimesh sot për t’i marrë erzin, shpirtin, jetën e gjithçka nesër, këtyre e gjithë shqiptarëve.Kjo pra është faza e parë e blerjes së votës.Faza e dytë është me para kesh në dorë.

Gepostet von Sali Berisha am Samstag, 1. Juni 2019