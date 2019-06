‘Urimi’ i Berishës për ditëlindjen e Partisë së mafias: Ti shporrim kalbësirat më në krye Edvin Kristaq Krimin

Sali BERISHA

PPSH feston sot jo vetem nderrimin e emrit ne PSSH!

Ajo feston shnderrimin nga parti terroriste e eterve mizor ne parti te krimit, droges te bijve hajdute, bandite, trafikante me pushtet

Miq, Partia e Punes se Shqiperise kremton sot jo vetem 18 vjetorin e nderrimit te emrit te saj ne PSSH.

Ne te vertet ajo feston sot shnderrimin e saj nga parti e mirefillte terroriste e etreve mizor ne parti krimit, e droges te bijve hajdute, bandite, trafikante..

PPSH u themelua nga agjentura serbe si repart antishqiptar i Beogradit ne Tirane, e cila shnderroi luften e shqiptareve kunder pushtuesve ne lufte civile e terroriste, vendosi ne Shqiperi monizmin ekstrem, diktuaturen staliniste te luftes se klasave me te eger ne Europe, diktaturen e izolimit me te thelle ne historine e kombit dhe tiranine e mjerimit si ne asnje vend tjeter te planetit.

Ne kongresin e saj me 12 qershor te vitit 1991, PPSH vendosi te nderroje emrin ne Partia Socialiste e Shqiperise.

Eksponente te saj kryesore, individe te rinj nder vite ndermoren reforma te rendesishme qe e pershtaten kete parti ne kushtet e demokracise se bazuar ne vlerat e tregut.

Por me uzurpimin e drejtimit te saj ne vitin 2005 nga bastardet e bllokmeneve hoxhiste, PSSH nisi marshin e saj drejt te shkuares saj te zeze.

Bijte bandite, hajdute dhe trafikante te eterve mizor me ne krye Edvin Kristaq Krimin gjate 6 viteve te tyre ne pushtet me politikat qe ndoqen arriten:

1-Te shnderrojne Shqiperine ne Kanabistan apo Kolumbine e Europes dhe

2- ne qendren operacionale te organizatave kriminale te Europes, ShBA, Amerikes Latine dhe Lindjes se Mesme

2- te ndertoje narkoshtetin e pare ne Europe dhe

3-Te vendosin ne Shqiperi sundimin e mafies, trafikanteve, vrasesve, perdhunuesve ne qeveri, parlament, polici, etj etj

4- te largojne nga Shqiperia mbi 400.000 mije shqiptare ne 4 vite

5-te vjedhin dhe shperdorojne me tenderat, koncesionet, PPP mbi 3.2 miliarde euro dhe te

6-largojne nga vendi investitoret e huaj.

Ne 6 vite te pushteti tyre te krimit asnje investitor serioz i huaj nuk ka investuar ne Shqiperi. Perveç ketyre kjo parti arriti

7- ti fuse thike mbase shpine dhe te mbeshtese per llogari te Serbise se Madhe ndarjen e Kosoves dhe

8-te bllokoje per tre vite me radhe hapjen e negociatave me BE dhe se fundi

9- te detyroje vende themeluese te BE te kerkojne rikthimin e vizave per qytetaret e Shqiperise dhe

10-te bllokoje liberalizimin e vizave te Kosoves me BE.

Ndaj sot si urim kam thirrjen time per mbare shqiptaret; t’i shporrim, t’i shporrim t’i shporrim kalbesirat me ne krye Edvin Kristaq Krimin!