Thirrja e të riut: Zgjohuni shqiptarë e dilni në sheshe, guxoni, reagoni, vriteni frikën…

Eljon KAJA

Zgjohuni, zgjohuni shqiptare e dilni ne sheshe sepse fale kesaj keqqeverisje femijet tuaj po drogohen, femijet tuaj nga vendi rrugeve te botes po largohen femijet tuaj po rrine pa shkolluar femijet tuaj po varferohen..

Reagoni ,reagoni shqiptare,dilni ne shesh sepse fale kesaj qeverie krimi familjet tuaja po varferohen familjet tuaja po shkaterrohen familjet tuaja po vuajne dilni ne shesh shqipetare, se fale kesaj qeverie mashtruese e hajdute vendi jone po vidhet vendi jone po shitet vendi jone po shkaterrohet vendi jone po braktiset.

Vriteni friken ,vriteni friken shqiptare,se fale kesaj qeverie te korruptuar po instalohet diktatura po blehet media e prokuroria gjykata e policia guxoni shqiptare guxoni se fale ketyre hajduterve , oligarkeve po rriten taksat tona po vidhen taksat tona po mbyllen bizneset tona po shemben shtepite tona po vidhen pronat tona po hidhen ne rruge prodhimet tona guxoni ,guxoni ,vriteni friken, se fale ketyre oligarkeve ndjehemi me te varfer se kurre pleqte po vdesin rrugeve se skane lekë te blejne ilace pensionisteve nuk u rriten pensionet, administrates nuk u rriten rrogat te varferve u hiqet ndihma ekonomike atyre qe protestojne per liri e demokraci arrestohen banditet sundojne te lire perdhunuesit ordineret hajduterit sundojne drejtojne e qeverisin.

Shqiptarë, vellezerit e mi, guxoni nje here te vetme,tregojeni origjinen e shqiptarit trimerine bashkohuni me ne ne shesh neser me shum se kurre vendi jone ka nevoje te clirohet nga keto banda te clirohet nga diktatura.. une e ndjej detyrim,per te marrë pjese neser ne shesh,,dhe nuk do jem i vetem por me familjen miq e shokem… neser te bashkohemi te gjithe drejt sheshit ti japim shkelmin e fundit kësaj qeverie ti japim denimin e merituar neser ne shesh ora 20:00 kunder narkoshtetit. Rama ik!