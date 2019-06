Thirrja e gazetarit: Ky horr dhe kriminel duhet rrëzuar me çdo kusht me 8 Qershor

Adriatik DOSTI

Pakt me krimin, demokracia e banditeve, ne Tirane qeverisin mafiozet…para droge e krimi per te mbajtur pushtetin.,..etj …jane disa nga shkrimet e komentet vijuese ne shtypin e median europiane te sotme …… pas publikimit te skandalit te pergjimeve ne prag -zgjedhjet elektorale shqiptare te 2017.. qe beri publike gazeta e njohur gjermane Bild.

Tronditje, tmerr, frike e panik tek mazhoranca qeverise shqiptare e cila qendron ne pushtet me vota te vjedhura e te blera qe prej 2013…edhe pse akuzat e forta rendojne mbi te sidomos per sigurimin e mandatit te dyte qeverises te 2017 e per qeverisjen ne vazhdim.

Te trembur sa me s’ka komunistet e kuq te PS e militantet fanatike mavi te Rilindjes kush me shume e kush me pak por ne unison te plote me agresivitetin e tyre te njohur tradicional jane hedhur ne sulm e si Ujqer e Hiena te uritura po kerkojne Koken e spiunit, informatorit, dekonspiruesit, sekret-nxjerresit e lincimin e tij sa me pare te jete e mundur.

Marrezia e cmenduria nga frika se neser do te gjejne ne skandalet qe priten te publikohen ne vazhdim emrat e njeri tjetrit …shkon deri atje sa sot Prokuroria shqiptare ka firmosur nje urdher qe i ndalon Mediat e ketij vendi te bejne publike lajme te tilla te konsideruara si sekrete shteterore.

E rrezikeshme dhe e pa precedente…ose me shqip fare Atentat i rende ndaj Lirise se fjales se lire dhe Lirise se shtypit e te drejtes nderkombetare per informim publik……dhe de facto…forme tipike e rikthimit te Diktatures.

Radhazi vete kryeministri Rama, zevendesi i tij Partizani i vogel Brace…kryeprokurorja Marku…ministri i brendeshem Lleshaj.. por edhe e gjithe kupola e larte e PS-Rilindjes me ne krye gagac – Ulsiun kane nxjerre Shpatat e kerkojne me cdo kusht prerje kokash ne Prokurorine e Artes se tyre …aty ku mendohet se ju ka dale sekreti, ju ka dale boja e kallaji qeverisjes se tyre bandito-kriminale .

Dhe askush nuk ka guximin e kurajon qytetare e civile qe te ngrihet e te thote me force…PO…qe sot ky horr e gangster kryeminister duhet te jape doreheqjen…qe sot Arta Marku qe ka punuar politikisht e jo profesionalisht duhet te shkarkohet urgjentisht e me pas te hetohet e te denohet per abuzim e shperdorim te nje detyre te larte shteterore.

Ne nje shtet tjeter e normal…qe sot kryebashkiaku i Durresit Vangjush Dako dhe te gjithe personat e tjere te permendur ne audio-pergjimin-skandal te Bild duhet te arrestohen e ndalohen nga organet kompetente e ti jepen per hetim e gjykim drejtesise.

Por jo…ujqerit e cakenjte kerkojne arrestimin , gjykimin, denimin e lncimin e atij qe ju ka nxjerre sekretin e jo te atyre qe kane bere krim e qe kane bere kerdine me para droge e krimi duke vjedhur e blere votat e shqiptareve per te sjelle ne krye te shtetit, qeverise, parlamentit e bashkive pjestare te bandave te tyre te krimit e militante fanatike e idhtare te PS-Rilindjes antishqiptare te Rames, Rucit, Balles, Gjushit, Qazos , Elises, Oltes, Braces, e Gjylametit , Gjiknurit, Veliajt e Ahmetajt me shoke e shoqe.

Dhe ka te drejte me pas gazetari gjerman i Bild-it Peter Tiede qe tallet e ben ironi me shtet-qeverine bandito-kriminale te Rames e Artes….teksa ju thote publikisht se ….heren e pare me quajtet genjeshtar…ndersa kete radhe qe u alarmuat kaq shume s’bete gje tjeter vecse konfirmuat publikisht gjithe c’ka une publikova per rastin ne fjale …Danke.

Dy dite me pare Europa edhe pse ende jo zyrtarisht i tha JO perpjekjeve te sforcuara per negociata me te …Rames e qeverise se tij te lidhur koke e kembe me krimin e bandat e tij …nje dite me pare shperthen skandali e bomba e Bild…e dy dite me pas …me 8 qershor opozita e aleatet e saj i kane ftuar shqiptaret ne protesten e tyre te radhes e cila pritet qe kete here edhe per aresyet e mesiperme te mos jete as e zakoneshme e as si 7 te tjerat e mepareshme.

E me sa duket aresyet qe 8 qershori te jete vertet krejt ndryshe e fundi i vertete i Rames e i gangstereve te tij qeverises, ministra e deputete, kryebashkiake e kryepolice , kryeprokurore e kryehajdute, kryebandite etj etj …e mbi te gjitha tradhetare e antishqiptare …jane te mjafta per ti bindur perfundimisht shqiptaret se ne mbremjen e 8 qershorit nuk duhet te kthehen mbrapsht ne shtepite e tyre me Ramen ende kryeminister … nuk duhet te kthehen pa e rrezuar njehere e mire ate e pushtetin e tij kriminal e sidomos nuk duhet kurresesi ta lene fatin e tij e te tyre ne dore te 30 qershorit …e as te nderkombetareve te tipit Borchard,