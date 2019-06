Shefi i policisë Dibër: Ajo strategjia ime funksionon, dua të kemi 1000 plus, poshtë 1000 nuk i pranoj

Në përgjime dëgjohet shefi i policisë së Dibrës, Robert Aga është duke bashkëbiseduar me Damian Gjiknurin për manipulimin e zgjedhjeve. Gjithashtu në përgjime është përfshir dhe Kreu I komitetit të sigurisë së Parlamentit Xhemal Qefalia, gjithashtu dhe Imer Lala.

Robert Aga: He djalosh.

Bekim Krashi: Ça keni bë, ça keni bë se e keni myt fare. Nuk keni lënë asgjë. Plus kudo jeni, vetëm tek ne jeni minus 10 (vota). Do t’i nxjerr të dhënat dhe do t’i dërgoj me letër pastaj.

Robert Aga: Dua të kemi 1000 plus, poshtë 1000 nuk i pranoj.

Bekim Krashi: Aaaa ca llafos, ke filluar ke pretendime të mëdhaja

Robert Aga: Ejjj

Bekim Krashi: Hë

Robert Aga: O shpirt i vëllait , ti kujtoje se ata (opozita) ishin budallenj që bënin si të tillë

Bekim Krashi: Po prandaj deshin të bënin rrëmujë ata, se i dishin këto gjëra. Mos u lodhni fare. Janë të humbur këta.

Robert Aga: O shpirt i vëllait, ajo strategjia ime funksionon…

Bekim Krashi: E di mor e di që e deklaruar. Ti je një komisar politik, or ti.

Robert Aga: Hej. A e ke Damian Gjiknurin aty??

Bekim Krashi: Do të ta kaloj në telefon.

Robert Aga: Jepja pak.

Robert Aga: O shef (i flet ministrit Gjiknuri).

Gjiknuri: Hë Berto.

Robert Aga: Mirëmbrëma.

Gjiknuri: Hë mo ça bën.

Robert Aga: Si je?

Gjiknuri: Mirë! Tullë! Mirë fare.

Robert Aga: Se nuk pate besim tek unë…

Gjiknuri: Tërmet! Tërmet! Je njësh. E the hahahah. Ik mos fol shumë.

Robert Aga: Ciao! Të përshëndes!