Revolta/ Fermerët në Korçë hedhin prodhimet në lumë, studentja: Reagoni për mundin dhe lodhjen tuaj…

Nuk jane mbeturina, as lule. Jane prodhimet e nje bujku qe u zvarrit e u zvarrit dhe hodhi gjithe prodhimin ne lume ta mare uji meqense s’e mer tregu…

Shoh qe njerzit Jane te stresuar nga halli. Jane ne nje moment qe shajne e bertasin por kush i degjon?

Reago shqiptar reago…

Te gjithe po reagojne por Bashkia jo!

Shoh edhe nga ata rilindasit e luksit qe shkruajne keshtu sepse ata nuk kane molle, nuk kane asnje lloj prodhimi por kane luksin qe ja jep Rama… Me vjen keq qe mendojne se ajo qe duhet te reagoje eshte Bashkia dhe jo Qeveria.

Boll me me pallavrat e qeverise.

Ku jane premtimet qe beri Peleshi?

Ku jane premtimet e Rames per bujqesine?

Mos valle ajo deputetja Znj.Bode eshte zgjedhur per te bere sehir ne ate parlament? Apo per te percjelle e zgjidhur hallet e fshatarit te roptuar.

Ndaj te dashur para se te flisni mendohuni se kush i zgjidh hallet tona e jo te mereni si ato plakat e liga qe kane zili…

Çohuni dhe reagoni sepse kupa eshte mbushur aq sa nuk mban me.

Mos thoni dhe ju te nderuar komentues qe pse i hidhni, bejini recel, komposto …

Nuk eshte 1kg as 10 as 100 kg. Jane me tonelata molle, sot njerzit po vuajne per buken e gojes e jo me do blejne komposto e recelra sipas idese tuaj enderrimtare.

Reagoni njerez, mos lejoni qe tju trajtojne si dele!

Reagoni per mundin dhe lodhjen tuaj…

NUK ESHTE KURRE VONE PER TE REAGUAR

PO NA VRASIN ,PO NA SHTYPIN,SI TE JEMI MORRA 😞😞😞

Klea SPAHO