Revolta e gazetarit: Populli të ndalë të Çmendurin

Kjo eshte Shqiperia e sotme me plot gojen Xhungel…ku jo ne Europe qe s’mund te shkoje e te hyje dot por druaj se edhe Lidhja Afrikane e Kombeve do ta kishte per turp ta pranonte si anetare te saj…per shume aresye.

Shqiperia nuk eshte me shtet sepse shume institucione te dores se pare te saj nuk funksionojne prej kohesh…e qeveria e saj e ardhur ne pushtet permes bandave te krimit e votave te blera e te vjedhura perdhunshem absolutisht qe nuk mund te jete e as te quhet Legjitime…

Perplasja politiko-partiake por pse jo edhe personale me inate e mllefe te hershme mes tyre midis Presidentit te Republikes Meta e Kryeministrit te qeverise se PS-Rilindjes. Rama i cili eshte dhunshem ne mandatin e tij te dyte qeverises si dhe karshilleku i treguar ne shume raste e per shume probleme e ceshtje te rendesishme te funksionimit te shtetit e te qeverise mes Presidences e Kryeministrise duket se e kane agravuar situaten politike ne vend si kurre me pare …madje do te thosha edhe me keq se ne prag te asaj c’ka ngjau ne Marsin e zi e te pergjakshem te 97.

Koke-mushkesia e Rames tashme te perfshire ne dhjetera skandale personale e qeverisese ku pergjimet e bera publike prej BILD per vjedhjen e blerjen e votave dy vjet me pare jane Krye-skandali qe e gozhdojne ate pas murit…si dhe zgjimi me vonese i Presidentit Meta per ti thene STOP keq-qeverisjes bandito-kriminale te Rames kam pershtypjen se po e coojne ate vend e ate popull ne menyre te pa shmangeshme drejt percarjes, konfrotimit fizik, vellavrasjes e larg qofte drejt nje lufte civile pasajat e se ciles veshtire ti parashikosh dot.

Ne kete katrahure te xhungles shqiptare absolutisht qe nje faj te rende kane edhe te ashtuquajturit Nderkombetare e jo pak edhe Trupa Dipllomatike e shpures se Ambasadoreve te tyre ne Tirane qe jo vetem deri me sot kane qene e vazhdojne te jene ne anen e gabuar e kunder Shqiperise e shqiptareve por me e keqja akoma qendron ne faktin se po kane edhe guximin e kurajon te mbrojne hapur e te jene ne krah te krimit e krimineleve.,.. te perkrahin nje qeveri qe eshte ne pushtet permes I-ligjimitetit e votave te blera e te vjedhura e kulmi mberrin deri aty sa ta quajne legjitime kete lloj qeverie e te bejne thirrje qe populli shqiptar te ndaloje protestat, te uli koken e me 30 qershor te shkoje si Bagetia ne Thertore per te rivotuar Kasapin e tyre.

Shikoni se c’ndodh ne Xhunglen e sotme shqiptare.

Pak a shume ose saktesisht njejte me ate qe ndodh e ka ndodhur per vite me radhe me Juntat Ushtarake gjakatare qe kane ardhur ne fuqi apo qe kane dashur te qendrojne dhunshem ne pushtet ne vendet e Amerikes Latine.

Presidenti nuk pranon te prishet Tatri Kombetar…nderkohe Parlamenti i krye-horrit e rrezon kerkesen e letren sugjeruese te tij…

Presidenti kthem mbrapsht plan-buxhetin e shtetit …Parlamenti i cubave e aprovon ate pa e pjerdhur fare kreun e shtetit …

Presidenti nuk pranon te emeroje si Minister te Jashtem adolishentin Caka.

Kryeministri arrogant i beson atij detyren.Presidenti anullon daten e zgjedhjeve .. madje e ktthen ne ligj te detyrueshem derisa e boton Dekretin e tij ne Fletoren Zyrtare… krye -banditi kry-minister vazhdon fushaten e tij zgjedhore agresive, fyese e poshteruese ndaj shqiptareve …madje shkon edhe me larg se cmendurite e tija te njohura.

Mbledh Parlamentin e qelbesirave…miraton nje rrezolute kunder dekretit te Presidentit…me pas mbledh edhe nja 55 firma bazhibozukesh , fanatikesjh, militantesh e skllleverish te bindur te partise se tij …e tani kerkon shkarkimin e Presidentit per ti hapur rrugen nje Grushti te mirefillte Shteti e rivendosjes se Neo-Diktatures shqiptare te fillim shekullit te 21.

Rama – kryeminister therret me urgjence Ambasadoret e vendeve te BE…dhe ju ben te ditur mos terheqjen e tij e te partise se tij nga zgjedhjet e 30 qershorit te cilat kerkon ti realizoje me cdo kusht e me cdo cmim per njemije e nje aresye.

Te njejten gje ben sot edhe Meta – President i cili mbledh po Ambasadoret e BE dhe ju rikonfirmon qartazi qendrimin e tij per anullimin e zgjedhjeve madje ju thote shqip fare se po ta lype nevoja si Komandant i Pergjithshem i Forcave te Armatosura te Shqiperise do te nxjerre deri edhe Ushtrinej ne rruge.

Rama guxon e i kercenon shqiptaret se po te mos shkojne ne zgjedhje e sidomos po te guxojne ti prishin e pengojne ato …i pret Burgu si dhe ju ndalohet perjetesisht hyrja ne USA dhe ne BE… edhe pse nga keto dy te fundit ende nuk ka assnje lloj prononcimi publik se si qendron e verteta me ”akordin Rama” per kete lloj kercenimi e sanksioni qytetar krejt te pa zakonte.

Meta kercenon me daljen ne rruge te Ushtrise …per te ndalur e penguar me cdo kusht deri edhe me forcen e armeve cmendurine e nje kryeministri te dale mendsh totalisht.

Problemi eshte se ky lloj shtet-qeverie katrahure e xhungel ku nuk e merr vesh i pari te dytin e ku shpesh Bishti rendon me shume se Sqepari e ku Partia ka dekada te tera qe qendron dhunshem mbi Shqiperine e ku popullin ne emer te te cilit flitet shpesh e pa pushim as qe pyetet kerkundi…brojtjes Xhacka mund te prodhoje ”xhevahire” te tilla qe s’ka zot – nene ti parashikoje dot e lere me ti coje neper mend a t’ja pranoje llogjika normale.

Fjala vjen e larg qofte…po sikur Ministrja e Mbrojtjes Xhacka qe njihet si nje idhtare fanatike, militante besnike e Rames…PS dhe Rilindjes se tij …te mos pranoje ta zbatoje urdherin e Komandantit te Pergjithshem te Forcave te Armatosura te Shqiperise qe eshte njeheresh edhe Ptresidenti i vendit …per nxjerrjen e ushtrise ne rruge e sheshe per te penguar zgjedhjet qe Rama kerkon ti beje gjalle o vdekur me 30 qershor….c’do te ndodhe?

Rastin e anarkise se frikeshme dhe mos -respektimit te hierarkive shteterore e posteve dhe te drejtave kushtetuese ne fjale…rastin e perplasjeve inatcore Shtet-Qeveri…kryeminister & Minister Mbrojtje kunder Presidentit e kemi fare te fresket.

A nuk ishte Ministrja e Mbrojtjes Xhacka qe vetem dy muaj me pare nxorri nga kazermat Ushtrine Shqiptare per te mbrojtur hajdutet e kryeministrit te saj bandit Rama ne Aeroportin e Rinasit…madje ne nje shkelje flagrante , te rende e teper te denueshme kushtetuese ..teksa as qe e vuri fare ne refene Presidentin e Kom. e Pergj. te F.A…te Republikes?

Pra c’do te ndodhe …deri me 30 qershor ne shtet – xhunglen shqiptare nje zot e di …ose me saktesisht gjithcka eshte ne doren e nje grushti njerezish te pa pergjegjeshem menderisht , te mbarsur ne ekstrem politikisht …te mbrujtur prej kohesh me antishqiptarizem te theksuar …te marre, te cmendur e idioter te lindur te cilet po nuk i ndale TI dhe vetem ti o popull perpara se te shkojne drejt 30 se tyre vella-vrasese……prej tyre do gjesh kokrren e belase …e kur flaka te te kete perpire fund e krye e kur 97 te te duket lule …kam frike se do te jete teper vone…e te cmendurit do jene duke kercyer e kenduar ne dasmen-cmenduri mortore tenden.