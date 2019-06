Retorika hitleriane e milosheviçiane e Edi Ramës!

Enver Bytyçi

Në takimin elektoral të zgjedhjeve parti-shtet të 30 qershorit në Përmet, Edi Rama deklaroi – “Nuk ka më që Partia Socialiste të merret zvarrë nga Sali Berisha dhe ne të hapim rrugë. Partia Socialiste nuk është më ajo që kemi parë deri tani që i hap rrugë budallait. Që socialistët të bëjnë 1 milimetër mbrapa dhe të heqin dorë nga rruga e tyre, kjo nuk bën më vaki kurrë”. https://tvklan.al/rama-socialistet-nuk-bejne-1-milimeter-m…/

Kjo thirrje për luftë, e lansuar në qytetin e paqes të Përmetit, nuk ka tërhequr sa duhet vëmendjen e opinionit publik në atë masë sa do të duhej. Në fakt, konfliktet e mëdha e të vogla lindin dhe zhvillohen përmes retorikave të tilla, si ajo që Edi Rama deklaroi më 24 qershor në Përmetin e vëllezërve Frashëri.

Diktatorët fillimisht bindin veten dhe fansat e tyre për atë se ‘E drejta qëndron në anën e tyre’! Më tej, ushqejnë ndjesinë se ‘Bota që i rrethon është armiqësore’! Si të tillë, të rrethuar gjithandej nga ‘armiq’, diktatorët shpallin platformën e ‘Të qenit viktimë’. Viktimë e kujt? E armikut përballë! Të njëjtën kurbë sjellje dhe retorike po përdor kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, që të ‘justifikojë’ dhe mobilizojë mbështetësit e tij për t’u aktivizuar në mbrojtjen e diktaturës së 30 qershorit.

Por kësisoj kishin vepruar edhe Adolf Hitleri dhe Sllobodan Milosheviçi.

Të njëjtën retorikë ka përdorur gjithashtu Vladimir Purin në rastin e pushtimit dhe aneksimit të Krimesë. Të gjithë këta kanë përzgjedhur grupimin njerëzor prej të cilëve donin mbështetje si dhe kanë adresuar armikun përballë. Hitleri në programin e partisë së tij NSDAP shkruante me të njëjtën frymë si Edi Rama. Ka vetëm një ndryshim – Rama u drejtohet socialistëve për t’i mobilizuar kundër pjesës tjetër të popullit. Hitleri u drejtohet gjermanëve që të mobilizohen kundër popujve të tjerë.

Hitleri në atë kohë shkruante. ‘Ne do të ngrejmë një shtet nacional, ku të bëjnë pjesë të gjithë gjermanët. Të gjithë, ata të cilët janë të gjakut gjerman, por që jetojnë si danezë, polakë, çekë, italianë apo francezë, duhet të bashkohen në perandorinë gjermane’. Shkurt, gjermanët duhej të bëheshin gati e të mobilizoheshin në një luftë të hapur kundër shteteve përkatëse. (Gottfried Feder, Das Programm der NSDAP und seine weltanschunlichen Grundgedanken, Muenchen 1932, S. 42).

Mbas Luftës së Dytë Botërore këtë skemë e përdori Milosheviçi në periudhën e fundit të ekzistencës së Federatës Jugosllave. Në vitin 1989, ai u tha serbëve në Kosovë se ‘Kudo ku jetojnë serbët dhe ndodhen varret e tyre quhet Serbi’ (Michael Weithmann – Krisenherd Balkan, Urspruenge und Hintergruende des aktuellen Konflikts, Muenchen 1992, S. 1990. Më tej Milosheviçi do deklaronte se ‘Serbia ose do të jetë e madhe, ose do të shuhet fare’. (Holm Sundhaussen – Der Kosovo-Konflikt, Muenchen 2000, faqe 83).

Ndërsa Vladimir Putin në justifikim të aktit të tij për aneksimin e Krimesë thoshte se ‘Rusia është përgjegjëse për mbrojtjen e të gjithë rusëve që jetojnë jashtë kufijve të saj’!

Në të njëjtën logjikë shkon gjithashtu deklarata e kryeministrit shqiptar bërë në Përmet. Të gjithë këta kanë një sindrom të përbashkët – viktimizimin. Siç shihet, Rama fajëson Berishën dhe demokratët për ‘persekutimin’ e socialistëve dhe kërkon që ata të bashkohen rreth tij për të luftuar kundër demokratëve dhe opozitës. Nuk i mjafton që aktin e hakmarrjes ta kryejnë policët, prokurorët dhe gjykatësit mercennarë të tij. Dëshiron të mobilizojë shqiptarët kundër shqiptarëve, duke e çuar vendin në një konflikt civil të drejtuar prej tij.

Edhe Hitleri kërkoi bashkimin e gjermanëve rreth tij duke përdorur sundromin e viktimizimit nga vendimet e padrejta te Konferencës së Parisit në vitin 1919, menjëherë pas Luftës së Parë Botërore. Ndërsa viktimizimi serb është i njohur dhe i pranuar gjerësisht nga opinioni publik ndërkombëtar, sindrome që është përdorur për mobilizimin serb kundër shqiptarëve dhe popujve jo serbë në Ballkan. Dhe po ashtu Putin, e sheh viktimizimin e vendit te tij te dezintegrimi dhe shpërbërja e perandorisë sovjetike dhe kërkon rikthimin e fuqisë së dikurshme.

Edi Rama gjithashtu e sheh viktimizimin e tij e të socialistëve te shembja e diktaturës komuniste. Ndaj duket se kërkon ndëshkim për Sali Berishën dhe demokratët për shkak të kontributit të tyre për përmbysjen e sistemit komunist të sunduar me grusht të hekurt nga Partia Komuniste, trashëgimtare e së cilës është Partia Socialiste. Edi Rama kërkon të garantojë socialistët se vetëm ai mund t’i udhëheqë ata drejt pushtetit për të përjetësuar ‘të drejtën e humbur’.

Deklaratat e Ramës janë të lexueshme dhe kërcënuese. Ato frymëzohen dhe frymëzojnë epërsinë e rracës ideologjike të socialistëve mbi modelet e tjera në një shtet pluralist e demokratik në Shqipëri. Në emër të rracës ariane e gjermane, Hitleri shpalli luftën kundër popujve të tjerë në vitet 1938-1945.

Në emër të rracës ‘superiore’ serbe liderët serbë udhëhoqën fushatat asgjësuese të shqiptarëve . Në emër të epërsisë dhe krenarisë ruse e sovjetike, Vladimir Putin po udhëheq fushatat e dhunës e pushtuese në shtetet fqinjë të tij. Dhe po ashtu sipas Ramës, ‘Rraca e socialistëve është rraca e përzgjedhur për të qeveris Shqipërinë’, ndërsa rraca e demokratëve dhe të tjerëve na qenka një rracë inferiore, e ‘paaftë’ të ushtrojë pushtetin në emër të sovranit. Akoma më keq, ai bën thirrje për mobiliyim total e vetmbrojtje me armë e me force.

Retorika e tillë përçarëse e Edi Ramës, nëse lejohet e mbështetet nga militantët e tij, do të ketë pasoja të rrezikshme për ekzistencën e kombit tone, të shtetit tone, të shqiptarëve në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Zaten shenjat e kësaj katastrofe kanë filluar. Numri i azilkërkuesve nga Shqipëria në vendet e BE-së në katër muajt e pare të këtij viti është trefishuar krahasuar me ë njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo është pasoja e pare e retorikës sipas modelit ‘NE dhe ATA’ të Edi Ramës. Por pasoja të tjera më tragjike do të sjellë kjo retoorikë. Në fund të fundit kemi parasysh trashëgiminë e kësaj retorike nga Hitleri dhe Milosheviçi. Kjo trashëgimi është e mjaftueshme për të parashikuar pasojat e retorikës përçarëse të Edi Ramës!

Tiranë, më 26.06.2019