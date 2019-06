Reagimi i shkrimtarit: Të dielën nuk do të votoj, nuk bëhem pjesë e farsës

Bardhyl LONDO

Te dielen nuk do te votoj sepse nuk dua te behem pjese e nje farse qe do te na beje edhe njehere tjeter:delen e zeze ne mes te Europes. Pasi na kane akuzuar per vite e ndoshta shekuj se s’dime te vetqeversemi, tani do hyjme ne analet e historise por edhe te humorit si vendi i vetem me Europe qe organizon zgjedhje monopartiake dhe i shet ato per demokratike.

Per te votuar per Tiranen sot e ne vazhdim do te postoj disa vjersha nga cikli shkruar dy vitet e fundit TIRANA BRENDA.

THERRJA E PLEPAVE BUZE LANES

Ata ishin paqesore

si nje tufe pellumbash mbi lendinen e gjelber.

Ata ishin naive

si rekrutet rishtare qe i nisin me muzike kahsapanes te luftes

dhe nuk e marrin me mend se cfare i pret.

Ata ishin delikate

si virgjereshat para se ti bejne fli.

Po erdhen ca njerez te cuditshem

me sharra dhembemedha ,

me nofulla katalanesh,

me sopata tehmprehta

dhe i therren plepat pa meshire.

Kasape ishin,

kasape te gjithe.

Shtrire ashtu pa jete,

kufoma pa emer,

pa identitet,

flakur pa meshire ne morg pas nje masakre,

te mbytnin lotet kur i shikoje,

por askush nuk u perlot,

askush nuk u hodhi nje tufe lule

per ti percjelle drej asgjese.

Vetem vone,

kur i hipen mbi ca makina perbindsha per ti cuar ne fabriken e letres,

nje tufe gjinkallash

si nje tufe vajtojcash

ra permbys mbi cungjet e gjymtuar

dhe ja dha kujes.

Naten qyteti fjeti i qete.

Nuk e di cfare endrash pa.

Me siguri endra

ku ujqit i shfaqeshin si qengja

dhe thertoret si lulishte.

Kasape jane te gjithe,

kasape.