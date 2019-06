Reagimi i fortë: Rama mendon se do të gjunjëzojë popullin me presion, me shantazh e me kërcënime, por…

Ish-deputeti i PD, Enkelejd Alibeaj ka reaguar ndaj letrës së shtatë që Edi Rama u nisi sot demokratëve.

Alibeaj e cilësoi letrën si mediokre e të turpshme.

Duke u bërë thirrje qytetarëve për protestën e nesërme në kryeqytet, Alibeaj shkruan se populli është në këmbë, kundër pushtetit të ardhur nga krimi e nga vota e blerë.

Reagimi i plotë

Ndërsa po shihja nëpër rrjetet sociale, se cili nga qeveria ka shkuar në Korçë, për t’iu gjendur pranë banorëve që po kalojnë momente ferri nga tërmeti që goditi këtë zonë,

Kur prisja ndonjë reagim për megaaferën e rrugës Milot-Balldren, që do të marrë nga xhepat e shqiptarëve, plot 16 milion euro për km,

Kur po prisja një plan pune për lajmin mbi dështimet e qeverisë që sollën vendimin e tmerrshëm që erdhi nga Holanda për rikthimin e vizave,

Kur prisja ndonjë sqarim për shembjen e tunelit në rrugën e Arbërit

Kur prisja ndonjë reagim për kriminelët që ka përfshirë në listat e kandidatëve me të cilët po shantazhon shqiptarët me zgjedhje të parablera,

Kur prisja ndonjë reagim për vitet e burgut që duhet të bëjë Vangjush Dako, Damjan Gjiknuri, Pjerin Ndreu e dhjetra zyrtarë të tjerë të kapur në shitblerje votash, pashë një letër mediokre, të turpshme, të Edi Ramës që kërkon me çdo kusht dhe çdo çmim, të mbrojë karrigen e tij si garanci për të mbrojtur milionat e krimit dhe korrupsionit.

Edi Rama mendon se do të gjunjëzojë popullin me presion me shantazh me kërcënim e nga ana tjetër të vazhdojë ta vjedhë e varfërojë.

Kjo kohë ka mbaruar.

Populli është në këmbë, kundër pushtetit të ardhur nga krimi e nga vota e blera për të vjedhur e grabitur Shqipërine.

Nesër ora 19.00 së bashku para Kryeministrisë për #ShqipëriaSiEuropa