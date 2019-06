Rama urdhëron reprezalje në Tropojë, reagon Berisha

Edvin Kristaq Urrejtesi urdheron reprezalje hakmarrese ne Tropoje!

Me urdher te tij gjeneral Kanabisi ka derguar forcat e nderhyrjes se shpejte!

Denoj me ashpersine me te madhe keto qendrime staliniste kriminale te Edvin Kristaq Urrejtesit dhe shpreh krenarine time me qendrimin e kryengritesve te pamposhtur!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhita! sb

preshendetje doktorr desha te informoj se pas asj qe ndodhi sod ne troppj shum forca te nderhyrjes se shpejt kan zparguat ne tropoj dhe po bejn shoqerime ne mas me se shumti te hallexhinjeve dhe puntorve te sherbimeve te te bashkis tropoj ju lutem denonconi kete nderhyrje banditeske te bandave te varrmihsit dhe Llesh Kimikut.