Rama sot u rrëzua!

Ergys Mërtiri

Megjithe presionet e jashtezakonshme mbi administraten dhe kujtdo qe ka pune me shtetin, shqiptaret i bojkotuan zgjedhjet. Te dhenat zyrtare nga KQZ, deri ne oren 18.00 tregojne nje pjesemarrje prej 19 perqind, gje qe do te thote se ne rastin me te mire, per nje ore ajo nuk mund te shkoje me shume se 20 perqind.

Kjo shifer tregon se, nese kandidatet e tjere nuk marrin asnje vote, Rama ka rene ne me pak se 40 perqind, duke llogaritur qe pjesemarrja ne votime zakonisht eshte tek 50 perqindshi. Alibia e Rames se opozita nuk hyn ne zgjedhje se ka frike se i humb nuk qendron me.