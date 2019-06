Rama i padëshiruar edhe në Gramsh, qytetarët: Forca jonë është bashkimi, forca jonë është qëndresa!

Nga Artur RRODHE

Kordinator i Paritisë Demokratike

Dega Gramsh

#Kazani_Tepsia_Timoni_filxhani do vijë në Gramsh

26 Qershor kryeministri Edi Rama vjen në Gramsh.

Kryetari njëkohësisht dhe kanidati i vetëm për kryetar bashkie Gramsh, i bënë thirrje qytetarëve Gramshiot të jenë të pranishëm në këtë takim elektoral. I bënë thirrje për të dëgjuar p*rdhën e ftohur të kryeministrit.

Po z.kryetar, ke të drejtë të bësh thirrje qytetarëve të jenë të pranishëm në këtë takim elektoral sepse ti je kryetar.

Po ja erdhëm të gjithë, çfarë të dëgjojmë.

Të dëgjojmë kazani/tepsia

Të dëgjojmë fallxhorja/ filxhani

Të dëgjojmë se si nalt madhnia juaj tallet (duke thënë se ne po bëjmë shtet)

Të dëgjojmë duke formuar fjalin vetëm me përemrta veror ata/ato, ai/ajo,Ne/Ne, Unë/Unë.

Ajo administratë apo ata mësues dhe infermierë që do të merren me detyrim për të mbushur sheshin,duhet t’ju dëgjojnë dhe duhet t’ju duartrokasin për investimin e madh që po bëni mbas 30 vjetësh “Rikthimin e diktaturës”.

Gramshiotët duhet të duartrokasin emërimin tuaj nga naltmadhnia si kryetar bashkie?

Gramshiotët duhet të dëgjojnë nga naltmadhnia se ligji është vetëm për popullin dhe jo për Ne?!

Kësaj i thonë: Bëj si them unë, por jo si bëj unë”.

Nga ana ligjore nuk mund të bjem dagord nëse këto votime janë apo jo të ligjshme.

Po nga ana morale besoj se po, (në heshtje do bjem dakord)

Sepse edhe ti ,pavarësisht se të intereson të bëhesh krytar bashkie pa zgjedhje , nuk do ta pranoje nëse nuk do ishe kanidat, nuk do ta pranoje as ti,as ata që të shoqërojnë dhe as ata që do shkojnë të votojnë,sepse çdo qytetar duhet të zgjedhin midis njërit apo tjetrit dhe fitoftë më i miri .

Qytetarët nuk duhet të shkojnë në votime dhe të votojnë siç votonte yt- at e im-at në kohën e diktatorit vetëm PO.

Iku ajo kohë z.kryetar, u varros në 1990 dhe ju sot doni ta rilindni. Bëni mirë të distancoheni nga ky shtet i kapur nga krimi dhe jo të bëheni pal me të, për përfitime personale.

Gjithsesi dua t’i bëj thirrje bashkë qytetarëve të mi, në radhë të parë ju që jeni në administratë, ju që jeni në të punësuar si mësues, infermier etj:

30 vjet që me votën tuaj , me besimin tuaj janë tallur dhe ju kanë përbuzur që nga:

Elmas Sherifi 12 vjet – 0 investim për Gramshin

Damian Gjiknuri 8 vjet- 4 vjet ministër 0 investim.

Anastas Angjeli nga 2017 – 0 investim

Këta dy të fundit duhet të mbahen mend për të vetmin investim që i bënë Gramshit (kultivimi i ashashit dhe blerja e votës)

Dhe sot me në krye naltmadhninë po instalojnë diktaturën duke e vrarë demokracinë, duke e vrarë lirinë.

“Kur do vijë dita juaj që mos t’i lëpini b*thën drejtorit. Sa e sa drejtorave ja u keni lëpirë? Do dilni në takim për të pritur naltmadhnin,sepse drejtorët tuaj ju kanë urdhëruar biles duhet të merrni dhe familjarët tuaj për të mbushur sheshin. Do vini dhe do thërrisnin fort emrin e naltmadhnis do duartrokasin do buzqeshni kur naltmadhnia të lëshoj ndonjë batut sepse vetëm atë di të bëj.

Dhe të gjitha këto do i bëni të detyruar për të ruajt vendin e punës.

Sepse edhe ju jeni të bindur që Rama duhet të ikë.

Sepse ju jeni të bindur se më 30 Qershor ato nuk janë zgjedhje por janë votime.

Sepse edhe ju jeni të bindur se dita ditës po instalohet diktatura.

Çfarë po kërkojmë?

Zgjedhje të lira e të ndershme.

Boll më se ju është bërë gjuha shuall duke lëpirë, dhe kurrizi është deformuar duke u përkulur.

Vlerësoheni njëherë veten, mendoni për të ardhmen e fëmijëve dhe mos mendoni për vendin e punës nesër.

Mos të lejojmë më të tallen politikanët të majtë apo të djathtë qofshin ata.

Sot të gjithë duhet të jemi bashkë të majtë dhe të djathtë çdo qytetar i ndershëm,të rinj e të reja, studentë dhe intelektualë, mjekë, infermierë dhe mësues, fermerë, pensionistë dhe të papunë, familjarë, prindër dhe bij e bija të Gramshit braktiseni këtë të keqe që po instalohet në shqipëri.

Braktiseni takimin fasad të kryeministrit 26 Qershor.

Braktiseni votimet farsë më 30 Qershor.

#Më_30_Qershor_nuk_ka_zgjedhje .

Forca jonë është bashkimi, forca jonë është qëndresa, forca jonë është përballja deri në fitoren e kësaj beteje për Shqipërinë si gjithë Europa. Asnjë hap pas! #ShqipëriaSiEuropa”.

P.S: Presidenti Meta nga Gramshi njoftoj për shtyrjen e zgjedhjeve.

Ndoshta dhe kryeministri nga Gramshi do dorëzohet.