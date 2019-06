Prestigjozja gjermane plas ‘bombën’: Shqipëria narko-shteti i Evropës, qeveria Rama është mafia!

Gazeta politike gjermane, “Spiegel” raporton mbi sjelljen alarmante të qeverisë socialiste në Shqipëri, ku përmend kryeministrin Rama dhe ministrin Lleshaj duke dhënë edhe linqet e të përditshmes “Bild”, e cila publikoi bisedat e përgjuara që tregonin lidhjen e funksionarëve të lartë socialistë me elementë mafiozë.

Mafia e drogës dhe partia në pushtet e Ramës po bashkëpunojnë. Që nga viti 2017 janë në dispozicion dokumentet e plota të prokurorisë shqiptare, rezultatet e hetimit nuk janë publikuar, procedurat duket se kanë përfunduar.

Kryeredaktori i gazetës është pyetur se çfarë vlerësimi ka për situatën në Shqipëri, ndërkohë që ai është përgjigjur se, mafia nuk heton veten, ‘qeveria Rama është mafia’. Nëse e gjithë kjo provon të jetë e vërtetë, BE-ja nuk mund të flasë më me qeverinë e Rama nëse është në të vërtetë një qeveri e mafias, e paimagjinueshme për qytetarët amerikanë, evropianë dhe të Europës Lindore.

“Që nga marrja e qeverisë nga Rama në vitin 2013, sipas vlerësimeve ndërkombëtare, trafikimi i drogës, korrupsioni dhe fluturimi në masë janë rritur ndjeshëm. Gjykata Kushtetuese, Gjykata e Lartë në Shqipëri, është vendosur jofunksionale nga qeveria Rama për rrethnjë vit e gjysmë, për këtë arsye parlamenti është gjithashtu jofunksional dhe administrata e qeverisë përfshin edhe zyrën e prokurorisë publike, është konsideruar ndërkombëtarisht e korruptuar”, shkruan ndër të tjera gazeta gjermane.

Ajo shprehet se të vetmet institucione të mbetura demokratike janë presidenti dhe opozita e zgjedhur në mënyrë demokratike, drejtuar nga kryetari Lulzim Basha.

“Qeveria e mafias” tani po heton atë nën supozime të dyshimta nga zyra e prokurorit dhe kryeministri Rama me sa duket po kërcënon të burgosë udhëheqësin e opozitës. Është e çuditshme që prokuroria tani mund të ndërmarrë veprime, por kur bëhet fjalë për lidhjet mafioze me qeverinë dhe partinë qeverisëse, është joaktive. Presidenti i Republikës tani ka nxjerrë një dekret sipas nenit 93 të Kushtetutës Shqiptare. Edhe ky vendim kushtetues nuk njihet nga qeveria mafioze e Ramës”. Kryetarët e bashkive të qyteteve shqiptare kanë iformuar qeverinë se do ti binden dekretit të presidentit për mos zhvillimin e zgjedhjeve me 30 Qershor.

Pra, koha ka ardhur me siguri për Europën, nga njëra anë, për të marrë një qëndrim të qartë se, në këto kushte antidemokratike në Shqipëri dhe përkushtimit shumë të qartë të mafias, nuk do të hapen negociata për anëtarësim me Shqipërinë. Qytetarët evropianë nuk do ta pranojnë këtë, mafiozët nuk do t’u jepet një dorë. Negociatat në këto kushte me Kryeministër Ramën, duhet të jenë tërësisht jashtë diskutimit”, shkruan gazeta gjermane.