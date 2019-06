Llesh kimiku po hakmerret ndaj Matit, policia të distancohet nga banda

Kreshnik ÇOLLAKU

Prej 24 oresh mercenaret e Sander Lleshaj ne formacione lufte,po terrorizojne Matin. Subjekt i ketij terrori jane te moshuar,gra e femije. Mbi 30 qytetare matjane jane ndaluar dhe torturuar nga bandat e veshura me uniforme FNSH. Kjo pervecse nje sjellje teresisht jo ligjore eshte nje akt paburrerie.

Eshte paburreri qe inatin e baballareve qe i telendisen ne mes te dites mercenaret e Lleshit tua nxjerrin grave e femijeve,naten.

Mercenaret e Lleshaj me unfiroma FNSH ne Mat duhet ta dine se matjanet as nuk i harrojne e as nuk i falin keto akte.

Mercenaret me uniforma FNSH, duhet brenda 24 ore te largohen nga Mati.

Ne te kundert do te konsiderohen jo me si forca te ligjit por si krah i armatosur ne sherbim te nje Grushti Shteti. Cdo akt dhune e terrori me Mat,nga mercenaret me unifrome FNSH,do te konsiderohet akt terrorist dhe do te marre pergjigjen e merituar nga qytetaret e demokratet e Matit.

Ftoj punonjesit e policise te Komisariatit te Matit,te respektojne ne menyre qytetare ligjin dhe te distancohen nga bandat e Sander Lleshaj ne uniforma FNSH.Drejtesi nje dite do te behet,asgje nuk do te harrohet,asgje nuk do te tolerohet.