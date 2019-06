Kërcënimi që vjen nga arrestimi i Suela Mustës!

Armand MAHO

Suela Musta, eshte vajza e Agim Mustes qe ka kaluar nje jete burgjeve e internimeve! E njoh prej gati 20 vjeteve, qe kur punonte tek Top Albania Radioa. Jeton me prinderit ne nje pallat te kohes se diktatures, dhe ende ka shume prej mobiljeve te asaj kohe.

Nena e saj e semure nga skleroza ndare nga jeta pak kohe me pare te vetmen perkujdesje kishte Suelen! Agimi eshte ne moshe te shtyre dhe ska me energjine e para disa viteve, kur e takova heren e fundit me tha qe dilte shume rralle nga shtepia ( koleget po me thone qe dhe ai paska zene shtratin)! Pra ka nje mije e nje halle.

Tani po lexoj se i paska mesyre renea ne shtepi per ta arrestuar se medemek paska nderhyre per te marre nje licence per TV Kabllor nga fisi Çapja ne Elbasan. Ne fakt une se di, por Suela ka qene vetem nje antare e thjeshte e AMA, besoj se nuk eshte ajo qe vendos per licensat. Por megjithate, une mendoj se arrestimi i njerzve si Suela Musta, do te thote se ky pushtet ka kaluar cdo limit.

Arrestimi i saj nuk eshte ai qe thuhet por eshte nje hakmarrje e paster politike! Suela ka qene pjese e zyres se shtypit te PD, ka punuar ne zyren e shtypit te kuvendit, por eshte po ajo Suele qe kam njohur ketu e 20 vjet me pare. Ky njeri qe ka vene cdo media, e cdo redaksi lajmesh ne nen kembet e bandave, tashme ka marre vete ne dore kercenimin e gazetareve qe nuk jane pjese e borderose se tij.

Ky arrestim pa shkak, vjen pas shkarkimit te gazetareve nga puna per rastin e Ardit Gjoklajt, vetem se nga buka e gojes ka kaluar te hekurat e burgut. Eshte nje shembull qe i thote cdo gazetari qe ka nje ze ne kete vend, se neser mund ta kete radhen ai! Pra mos u habisni kur ato pranga te jene neser ne duart e cdo kujt prej nesh.

Shpejt, madje shume shpejt, po arriti te beje zgjedhje me 30 qershor, sepse ne gazetaret kemi mbetur i vetmi kercenim i madh per pushtetin e tij! Une per vete nuk habitem me, sepse te gjithe jemi fajtor, po po te gjithe , qe me veprimet a mosveprimet tona lejuam kete monster te merrte pushtetin!