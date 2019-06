Këlliçi: Vendi drejt izolimit nën drejtimin e Edi Ramës!

Pas votimit të parlamentit holandez, i cili votoi kundër hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe pro atyre me Maqedoninë e Veriut, vjen edhe reagimi i kryetarit të FRPD, Belind Këlliçi.

Përmes një postimi në Facebook, Këlliçi shprehet se, vendi po shkon drejt izolimit dhe fajtor për këtë është kryeministri Edi Rama dhe qeveria e tij.

Reagimi i plotë i kreut të FRPD, Belind Këlliçi

S’ka negociata, vendi drejt izolimit, Rama mburret me Mamicen e 5 milione eurove nga dogana.

Pa luftuar korrupsionin, krimin e organizuar dhe pa nje drejtesi te pavarur e funksionale nuk mund te kete hapje negociatash. Ky eshte argumentimi i qeverise Holandeze, e cila i tha JO hapjes se negociatave duke dhene nje lajm te keq per gjithe shqiptaret. Pak kohe me pare ishte Gjermania qe argumentonte se Shqiperia nuk kishte permbushur asnje kusht per te hapur negociatat. Dhe jo vetem kaq, por tashme Shqiperia rrezikon ri-izolimin, pra rikthimin e regjimit te vizave per shkak te krimit me mbeshtetje qeveritare.

Shqiperia po merr goditje te njepasnjeshme dhe nen drejtimin e Edi Rames po rreshqet drejt izolimit. Pergjegjesia per kete eshte personalisht e Edi Rame qe vazhdon te sjelle si suksese Mamicen e 5 milione eurove ne dogane. “Suksesi” i qeverise sot eshte hajduteria masive, shteti ne duart e krimit dhe politika e bere njesh me krimin. Me Edi Ramen s’ka zhvillim, s’ka integrim, por ka vetem izolim!

Nderkohe Erion Veliaj, vrasesi i Ardit Gjoklajt vazhdon te endet i lire dhe te pastroje parate e krimit e droges.