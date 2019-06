Ja pse më 2 qershor populli do shpërthejë në revoltë!

Rama ik, sepse e degradove vendin dhe vrave shpresën. Të rinjtë e të rejat mendojnë si t’u thonë, lamtumirë familjareve, trojve e pronave të tyre, miqësisë e shoqerise dhe gjithçkaje që kanë ndertuar me mund e me djerse prinderit. Ata po ikin, por fatkeqesia eshte se koka e tyre nuk do kthehet kurre me mbrapa (dhimbje).

Rama ik, se popullit i ke bërë një të keqe të madhe duke shkatërruar me qindra familje për pak lekë të papaguara për energjine elektrike dhe i torturuar ne burgje, a thua se pamundesia e 38 000 kryefamiljareve ishte krim (turp).

Rama ik, se ke vrare shpresen dhe ke detyruar pjesen me te madhe te popullsise te lotojnë çdo ore, çdo ditë, çdo jave e çdo muaj per pamundesine e te jetuarit (vrastare).

Rama iki, se ke zhytur ne zi me mijera familje duke mos ndjere humanizmin njerzor me mashtrimin per shendetesi falas, ke grabitur si hajdut ordinere me ane te farses “çek-up” (kriminale).

Rama ik, se ke zhytur ne borxhe me qindra familje, nga pamundesia te shkollojne femijet pasi politikat e tua per arsimin favorizojne hajdutet e licensuar (mekat).

Rama ik, se ke lene rrugeve me dhjetera familje duke ju prishur shtepite dhe jo per nevoja publike por per te kenaqur orekset e oligarkeve qe ti komandon (marrezi).

Rama ik, se ke ngritur shkopinjte e gomes, ke hedhur gaz helmues ndaj femijeve dhe grave shtatzena, ke kanabizuar Shqiperin cep me cep dhe ngrite punishtet e droges per te mbrojtur kolltukun tend te mbushur me krim (do pendohesh).

Rama ik, se ke perndjekur kedo qe ben opozite duke mbrojtur interesat e tua dhe te sahanlepirsave qe hengren pushtetin e PD-se dhe tashme te bejne fresk me opoziten fasade duke lepire perseri ndonje kocke (gjithcka shkruhet).

Rama ik, ke poshteruar popullin duke u tallur dhe treguar barsaleta me tepsi e kusi, me citjane e atlete por lotet e hallexinjeve do te mbysin se jane aq shume sa oqeani indian (i poshter).

Rama ik, se cmira te ka zene syte dhe bllokuar veshtet, buzeqeshja jote cinike tregon me se miri shpirtin dhe zemren teënde të zezë (bastard).

Rama ik, se deliri jot i madheshtise i proklamuar nga ti dhe i lancuar nga lepirsit e tu spiro’palla duke te krahasuar me heroin tone kombetat, je vetem nje hic dhe as tek bishti i kalit nuk i afrohesh (delirant).

Rama ik, se ke bere poshtersite me te medha me intelektualet dhe idete e tyre, mesuesit, mjeket, pensionistet, fermeret, njerzit ne nevoje duke u tallur se po rris rrogat, ndihmen ekonomike, pensionet por ne fakt vetem nje fellucke sapuni (ndeshkim).

Rama ik, se ke mashtruar studentet dhe asnje kerkes nuk ke plotesuar, ke manipuluar me lojera fjalesh per taksat se do i ul dhe ne te vertete i ke rritur dhe ke falimentuar me mijera biznese ( nuk te falim).

Rama ik, se fermeret i ke fyer me subvensionet duke favorizuar militantet dhe jo ata qe e meritojne. Premtove ulje te cmimit te energjise dhe lendeve djekese por ne te vertete i rrite me 40% deri 50% ( mashtrues).

Rama ik, se u talle me reformen territoriale jo vetem per kompozimin e saj pa asnje bosht llogjik por edhe per kursimet qe do beje me bashkite e reja, ne fakt i ktheve ne stre per militantet dhe rrite shpenzimet me miliona dollar ( ndeshkim).

Rama ik. Se shkaterrove faunen dhe floren duke favorizuar ofiqaret per zaptimin e mrekullive natyrore qe zoti na i dhuroi dhe te paret tane i mbrojten me aq fanatizem ( i pacip).

Rma ik, se deshtimi i qeverisies po kuptohet dhe nga ata qe te bejne elozhe, nga oligarket e sahanlepiresit edhe nga sekti rilindas qe jane vetem nje grop septoke per uturakun tend (ciban).

Rama ik, se autokracia jote ka filluar te shembet, terbimi nuk njeh kufi prandaj ti po kalon ne cmendi dhe vetmia qe te ka zene duhet te reflektoje nje pendese duke dhene doreheqjen dhe te ikesh, por prap ste le frika se te iken kolltuku, kukullat barbi qe e ke mbushur kryeministrine, hotelet me pese yje, udhtimet perrallore me carter apo jahte por edhe po sdeshe ti ske me shpetim madje as kriminelet ste mbajne dot (legen).

Lirine nuk e falim me çdo çmim !

Bujar Vreto

Kryetar, Dega e PD, Librazhd

01-06-2019