Hasa publikon videon: Pamjet tregojnë Ramën e vertetë, një frikacak që i bie rrugës së malit si klandestin

Kryeministri Edi Rama sot ishte i pranishëm në Librazhd në një takim elektoral me banorët e zonës por u prit me protesta me thirrje “Rama ik”.

Në videon e publikuar nga ish-deputeti i PD, Endri Hasa duket momenti kur kryeministri mbërriti në Librazhd dhe eskorta e tij goditet nga protestuesit me vezë dhe kapsolla, edhe pse kishte aktivizuar dhjetra forca policore duke përfshirë dhe ato të FNSH-së për ta mbrojtur.

Nga videoja duket se Rama ka shtuar edhe masat e sigurisë, pasi përveç eskortës që e shoqëron kudo, janë shtuar edhe disa mjete të policisë.

“Pamjet tregojne nje Edi Ramen e vertete, nje frikacak qe, megjithese i rrethuar nga qindra police me dhe pa uniforme, me dhe pa skafandra, i bie rruges se malit, si klandestin. Kryeministri ilegjitim, qe i fryn me kenaqesi perverse ererave te konfliktit civil, ta harroje se duke perdorur policine, prokurorine, sherbimin sekret apo cilindo institucion tjeter te kontrolluar prej tij, do te mund te shpetoje nga verdikti i popullit.

Koha e tij po numerohet mbrapsht, prandaj ai ka frike! Shume frike!”, shkruan Hasa.