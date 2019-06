Hasa: Elbasani në këmbë për të mbrojtur demokracinë, Edi Rama vazhdon turpin…

Ish-deputeti i PD për Elbasanin, Endri Hasa shkruan në një postim në Facebook se, Elbasani është në këmbë për të mbrojtur demokracinë, ndërsa Edi Rama vazhdon turpin me shperdorimin e taksave te shqiptareve.

Postimi i plotë

Elbasani është në këmbë për të mbrojtur demokracinë. Edi Rama vazhdon turpin me shperdorimin e taksave te shqiptareve dhe i tmerruar shoqerohet nga qindra trupa policore dhe mobilizon me dhune administraten publike.

Edi Rama do përgjigjet shumë shpejt për cdo abuzim të tij dhe të bandës që e rrethon.

Demokracia do të triumfojë!

#RamaIk

#ShqiperiasiEuropa