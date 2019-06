Betejë para KZAZ-ve në Kamëz dhe Mat, policia plagos me gaz policin

Një polic bashkiak ka humbur ndjenjat përpara KZAZ në Kamëz, aty ku duke tentuar të ndalë protestuesit të hyjnë në shkollën ku ndodhen materialet zgjedhore, Policia e Shtetit ka hehdur gaz lotsjellës.

Efektivi ka rënë në tokë dhe menjëhërë kolegë të tij dhe qytetarë kanë ndërhyrë duke i bërë masazh kardiak dhe nisur menjëhërë drejt spitalit.

Sulmi ndaj qytetareve ne gjithe Shqiperine eshte kriminal dhe i urdheruar drejtperdrejte nga Edi Rama. Edi Rama do mbaje pergjegjesi per nxitjen e konfliktit social, dhunen ndaj qytetareve dhe per cenimin e stabilitetit demokratik te vendit.

Fundi i tij do jete i shpejte dhe i tmerrshem! Votime moniste, zgjedhje me bandat, vjedhje dhe blerje te votave, krim te ri zgjedhor ne 2019, nuk ka per te patur. Te vendosur per te mbrojtur Kushtetuten dhe demokracine! Asnje hap pas!

Përplasja mes policisë dhe protestuesve në qytetin e Burrelit ka sjellë dhjetëra të plagosur.

Gazetari Enver Doçi ka raportuar se mbështetësit e PD kanë përdorur gurë dhe shkopinj në drejtim të policisë.

mbështetje të policisë së Shtetit kanë shkuar Forcat Speciale, që me gaz lotsjellës dhe dhunë kanë shpërndarë mbështetësit e PD. Në spitalin e Burrelit janë dhjetëra të plagosur.

Burreli është bashkia e radhës e drejtuar nga PD ku kanë nisur incidentet për shkak të dekretit të Presidentit Ilir Meta, i cili vendosi anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit.