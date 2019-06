Bashkeshortja e kryetarit të PD, Lulzim Basha, Aurela Basha sëbashku me vajzat futet në selinë e PD ku do ti bashkohen protestës së opozitës.

Aurela, bashkeshortja e Kryetarit te opozites dhe vajzat Dafina dhe Viktoria mberrijne ne seline e PD. Kryetari Basha i pret vete ne hyrje.

Aurela me vajzat do ta shoqerojne ne proteste. Ne oborrin e PD ka nje prani te madhe grash dhe vajzash, te cilat do te jene bashke me Kreun e opozites ne proteste.